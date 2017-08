Von Pol Schock



Kaum zu glauben, dass hier noch vor einer Woche 4000 Pfadfinder campierten. Nur noch ein hölzernes Eingangstor erinnert an das Go Urban. Dahinter befindet sich eine kleine Festivalwelt inmitten des Bänkerviertels. Auf einem Hügel in der Mitte des Geländes stehen die Lettern F F Y S.

Gleich daneben beginnt der Sens' Area Eine Meile von Ständen mit allem, was das Festivalherz bzw ...