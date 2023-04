Es ist die elfte Studio-Veröffentlichung der Band und die erste nach dem Tod von Drummer Taylor Hawkins. Dessen Nachfolge bleibt ein Geheimnis.

"But here we are"

Foo Fighters kündigen neues Album an

Die Foo Fighters haben eine neue Albumveröffentlichung angekündigt. Das berichtet das online-Musikmagazin „Blabbermouth“. Die Platte soll „But Here We Are“ heißen. Die erste Single dazu heißt „Rescued“ und ist bereits über die gängigen Streaming-Portale erhältlich.

„But Here We Are“ ist das elfte Studioalbum der amerikanischen Rockband um Frontmann Dave Grohl und stellt gleichzeitig eine Zäsur dar: Vor etwas mehr als einem Jahr starb Drummer Taylor Hawkins im Alter von 50 Jahren unter bisher ungeklärten Umständen in einem Hotel in Kolumbien am Tag eines geplanten Festivalauftritts.

Im Dezember 2022 hatten die Foo Fighters angekündigt, „als eine andere Band“ ohne Hawkins weiterzumachen. Die Frage, wer auf dem neuen Album und bei zukünftigen Liveshows am Schlagzeug sitzen wird, lässt die Band indes immer noch offen.

