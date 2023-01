Nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins lagen die Pläne der Foo Fighters Monate-lang auf Eis. Nun hat die Band ihr Live-Comeback angekündigt.

Foo Fighters kündigen Comeback-Shows an

Die Foo Fighters werden am 26. Mai wieder live auftreten. Lange Zeit war es ungewiss, wie es mit der Band weitergehen würde, nachdem der langjährige Schlagzeuger Taylor Hawkins am 25. März tot in seinem Hotelzimmer in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá aufgefunden worden war. Die laufende Südamerika-Tour wurde abgebrochen, sämtliche weitere Tour-Termine wurden auf Eis gelegt.

Nach einem ersten Social Media-Post zum Beginn des neuen Jahres, der andeutete, dass die Band ohne Hawkins weitermachen werde, stehen nun erste Live-Termine fest. Am 26. Mai werden die Foo Fighters das Boston Calling Music Festival in Boston, Massachusetts headlinen, wie die Band in ihren Social Media-Kanälen bekannt gab. Am 28. Mai geht es beim Sonic Temple Art & Music-Festival in Columbus, Ohio weiter, am 18. Juni folgt eine Festival-Show beim Bonnaroo Musc & Arts-Festival in Manchester, Tennessee.



Europa-Termine sind zurzeit noch nicht angekündigt.









