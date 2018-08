10.000 spectateurs sont attendus pour un premier «warm up» des Francofolies du 6 au 8 septembre dans la Métropole du Fer.

Folies francophones à Esch

10.000 spectateurs sont attendus pour un premier «warm up» des Francofolies du 6 au 8 septembre dans la Métropole du Fer.

Lancées en 1985 à La Rochelle par Jean-Louis Foulquier, les Francofolies se sont par la suite exportées au Québec, en Suisse, au Japon, en Argentine, au Chili, en Nouvelle Calédonie, en Allemagne, en Bulgarie... Aujourd'hui le festival tente sa chance au Grand-Duché.



«La frontière française n'est qu'à quelques mètres seulement, quoi de plus normal que d'accueillir les Francofolies dans la ville la plus francophone du pays», s'enthousiasme tout feu tout flamme Georges Mischo, le bourgmestre d'Esch-sur-Alzette. L'échevin de la Culture, Pim Knaff, y voit «une formidable occasion de faire connaître la ville». L'enthousiasme des élus politiques est à la hauteur des enjeux.



Les Francofolies ne cessent de s'exporter aux quatre coins du monde et comptabilisent chaque année près de 500.000 spectateurs, selon l'estimation de Gérard Lacroix, le vice-président de la manifestation. Sans compter les 10.0000 festivaliers attendus du 6 au 8 septembre à Esch-sur-Alzette. Le défi est de taille. Jean-Serge Kuhn, l'organisateur-producteur du volet luxembourgeois des Francos y croit dur comme fer. «A Esch, il y a un public et un intérêt pour ce projet. Les spectateurs vont découvrir petit à petit toute la diversité de la francophonie qui a toute sa place dans cette ville.»

Dans la durée



Les organisateurs veulent inscrire leur action dans le temps et ne pas brûler les étapes. Début septembre aura donc lieu une édition «warm up» pour prendre la température. Un nom anglais pour un festival francophone? «C'est tout de même mieux que ,édition 0‘» se défend Jean-Serge Kuhn. Objectif Esch 2022 «Au départ, le succès n'est jamais garanti», estime pour sa part Gérard Lacroix, vice-président des Francofolies. «Notre objectif est 2022, lorsque la ville sera Capitale européenne de la Culture. C'est une première étape à franchir.»

Julien Clerc, la tête d'affiche de ce premier essai. Photo: Francofolies Luxembourg

La programmation de ce coup d'essai, «une édition très courte», selon Jean-Serge Kuhn, est censée s'adresser à un public aussi large que varié. Aux côtés de Julien Clerc – dont le concert du vendredi soir au Théâtre affiche presque complet – le public découvrira des groupes et chanteurs d'horizons et de styles bien différents.



Cette année, les Francofolies s'installeront au théâtre municipal, à la Rockhal mais aussi sur la place de l'Hôtel de Ville. Dans un futur proche, des collaborations avec d'autres institutions culturelles de la ville sont prévues, en premier lieu à la Kulturfabrik. Mais aussi dans d'autres lieux plus inattendus, promettent les organisateurs. Les classes scolaires et l'Université de Belval devraient également profiter de l'arrivée des Francos. En élargissant le nombre et le genre de manifestations, l'offre eschoise devrait être comparable à celle de La Rochelle, le berceaux des Francofolies, espère-t-on à Esch. Pour ce tour de chauffe, la Ville d'Esch-sur-Alzette a déboursé la somme de 200.000 euros.



Trois questions à...



Gérard Lacroix est vice-président des Francofolies depuis 2005, lorsqu'il rachète avec Gérard Pontet et Frédéric Charpail et sa société Morgane Productions le festival créé en 1985 par Jean-Louis Foulquier. Après le Québec, la Belgique, l'Argentine, le Chili, l'Allemagne, le Japon, la Suisse, les Francos débarquent au Luxembourg.



Gérard Lacroix: "Chaque ville, qui accueille les Francofolies, doit avoir ses spécificités. L'ancrage local est très important." Photo: Francofolies Luxembourg

Quel est l'esprit aujourd'hui des Francofolies?

C'est un festival qui programme des artistes en devenir ou connus. Avec toujours en tête, une notion de patrimoine à défendre. Les Francofolies, grâce à la diversité de leur programmation, sont depuis leurs débuts un festival pour tous les publics. Cette constante n'est pas sur le point de changer.



La Rochelle, Spa, Montréal, le Japon, la Bulgarie... et maintenant Esch-sur-Alzette: comment choisissez-vous les villes dans lesquelles vous vous délocalisez?



On ne choisit pas, nous ne sommes pas dans une politique d'expansion. Nous répondons à une demande de certaines villes, qui doivent vouloir défendre dans la durée la diversité de la culture française.

A Esch-sur-Alzette, vous donnez aussi la paroles à des artistes locaux. Pour quelles raisons?



Les Francofolies n'ont jamais été un festival qui part en tournée aux quatre coins du monde. Chaque ville doit avoir ses spécificités. L'ancrage local est très important, même si la programmation doit correspondre à l'esprit des Francos et doit répondre à un cahier de charges précis. A Esch, il en sera de même. Par exemple, au Japon, les organisateurs veulent mettre l'accent sur des jeunes artistes à découvrir et non sur des valeurs sûres. Cela nous a largement surpris.



Le programme



Voici le line-up des trois journées de festival



jeudi 6 septembre Théâtre d'Esch: 20 h: Julien Arpetti; 21.30 h: Julien Clerc;



vendredi 7 septembre Rockhal: 19.30 h: Versus You (L); 20.30 h: Mat Bastard (F); 22 h: Shaka Ponk (F);

samedi 8 septembre Place de l'Hôtel de Ville 16 h – 16.40 h: Didier Sustrac (F); 17 h - 17.40 h: Bartleby Delicate (L); 18 -20 h: DJ Kirsty Sutherland; (L); 20.20 h – 21 h: Southern Caravan Breath (D); 21.10 h – 22 h: Seed to Tree (L).



