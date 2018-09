Die Filmbranche feiert an diesem Samstag ihr Schaffen. In neun Kategorien werden die besten Spielfilme, Animationsfilme, Kurzfilme, Dokumentarfilme, schauspielerische und technische Leistungen gekürt.

Filmpräis 2018: And The Winner Is ...

Die Filmbranche feiert an diesem Samstag ihr Schaffen. In neun Kategorien werden die besten Spielfilme, Animationsfilme, Kurzfilme, Dokumentarfilme, schauspielerische und technische Leistungen gekürt.

Dieser Artikel wird live aus dem "Grand Théâtre de Luxembourg" geschrieben, wo derzeit die Preisüberreichung des Lëtzebuerger Filmpräis stattfindet. Durch die Show führen der Schriftsteller Guy Helminger und die Schauspieler Isaac Bush und Elisabet Johannesdottir. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von den Jazzmusikern Michel Reis und Pol Belardi und ihrer Filmpräis-Band, und ein paar Überraschungen sind nicht auszuschließen.

Wird der „Filmpräis 2018“ diesmal eine sehr politisch gefärbte Zeremonie? Einen triftigem Grund dafür gibt es. Die gesamte Filmbranche, nicht nur einige Produzenten und Regisseure, sondern ein gesamter Industriesektor, fühlt sich nämlich von der Politik im Stich gelassen. Sie wird jährlich mit 34 Millionen Euro durch den Staat subventioniert - doch der Topf, aus dem der Filmfond schöpft, leert sich bereits vor Jahresende, da immer mehr Produktionsgesellschaften Filmprojekte einreichen. Die Branche erhofft sich deshalb eine Aufstockung der Beihilfen, nur lässt die Politik sich nicht auf entsprechende Forderungen ein.

Für die Filmschaffenden kommt der alle zwei Jahre zu vergebene „Lëtzebuerger Filmpräis“ der Filmakademie natürlich wie gerufen, um Sorgen, Ängste und Befürchtungen unter einen Lichtkegel und vor ein Mikrofon zu tragen. Denn in den blauen Plüschsesseln des „Grand Théâtre“ sitzt an diesem Abend die ebenso blaue Kulturpolitik, Premier-, Kultur- und Medienminister Xavier Bettel, „e Mann mat ville Kaapen“, Staatssekretär Guy Arendt und auch der Regierungschef und seine Frau, Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa. Ebenfalls Finanzminister Gramegna, Aussenminister Jean Asselborn und Transportminister François Bausch sind von der Partie.



Neun Trophäen werden an die Besten der Branche verteilt, und mehr als je zuvor sind unter den Nominierungen Filme, die komplett in Luxemburg produziert wurden. In einem Interview mit dem "Luxemburger Wort" freute sich Filmakademie-Präsident Claude Waringo, dass alle Filme Weltklasseniveau haben, was sie unter anderem auch schon durch zahlreiche Auszeichnungen im Ausland bewiesen haben.



Auch der Nachwuchs im Bereich des Kurzfilms ist besonders aktiv. Interessant hierbei, dass Werke bei der Filmakademie eingereicht wurden, die ganz ohne staatliche Unterstützung entstanden sind.



Zehn Filme stehen diesmal zur Auswahl, knapp 20 wurden jedoch eingereicht. Ferner steigt die Zahl der Luxemburger Schauspieler exponentiell. Im Gegensatz zu dem, was oft behauptet wird, haben sie auch tragende und nicht nur kleine Nebenrollen inne – und zwar in Luxemburger Filmen, sowohl wie in internationalen Koproduktionen.



Der erste Preis an diesem Abend geht an den besten Luxemburger Spielfilm in Koproduktion. Großherzogin Maria Teresa und Paul Thilges sind die Paten für die beste Luxemburger Koproduktion und dürfen als Erste am Abend ausrufen: "Le gagnant est ... „Noces“ von Stephan Streker (Tarantula Luxembourg).



Der Filmpräis für den besten Animationsfilm geht an „The Breadwinner“ von Nora Twomey, (Mélusine Productions), derweil Pol Cruchten mit seinem Steifen "La supplication" (Red Lion) den "Filmpräis" für den besten Dokumentarfilm holt.

„Fils“ von Cyrus Neshvad (Cynefilms) wird mit dem "Filmpräis" für den besten Kurzfilm ausgezeichnet.

In der neugeschaffenen Kategorie TV-Produktionen und neue Medien gewinnt die Serie „Bad Banks“ von Christian Schwochow (Iris Productions) den "Filmpräis".

Die Mannschaft Animation des Studios 352 wird für den Film "The Breadwinner" mit dem Filmpräis für die beste künstlerische Leistung in einem Animationsfilm ausgezeichnet.

Uli Simon (Kostüm) bekommt den "Filmpräis" für die beste kreative Leistung in einem Langspielfilm. Ausgezeichnet wurde die Wahlluxemburgerin, die in Berlin aufgewachsen ist, für ihre Kostüme im Film "Egon Schiele".

Für ihre Rolle der Lucy Loschetter im Film „Gutland“ bekommt Vicky Krieps den "Filmpräis 2018" für die beste künstlerische Leistung.

Die Nominierungen



Bester Spielfilm : „Barrage“ von Laura Schroeder (Red Lion), „Croc Blanc“ von Alexandre Espigares (Bidibul Productions), „Gutland“ von Govinda Van Maele (Les Films Fauves), „Justice_dot_net“ von Pol Cruchten (Iris Productions), „Meng Kollegen aus dem All“ von Christoph und Wolfgang Lauenstein und Sean McCormac (Fabrique D'Images), „Rusty Boys“ von Andy Bausch (Paul Thiltges Distributions) und „Toy Gun“ von Marco Serafini (Calach Films).

Beste Luxemburger Koproduktion: „Black 47“ von Lance Daly (Samsa Film), „Egon Schiele“ von Dieter Berner (Amour Fou Luxembourg), „Es war einmal in Deutschland“ von Sam Garbarski (Samsa Film), „Fauves“ von Robin Erard (Les Films Fauves), „Mammal“ von Rebecca Daly (Calach Films), „Mary Shelly“ von Haifaa Al-Mansour (Bac Cinema), „Night of a 1000 Hours“ von Virgil Widrich (Amour Fou Luxembourg), „Noces“ von Stephan Streker (Tarantula Luxembourg), „Souvenir“ von Bavo Defurne (Deal Productions), „Storm“ von Dennis Bots (Iris Productions)

Bester Animationsfilm als Koproduktion: „Ethel & Ernest“ von Roger Mainwood (Mélusine Productions), „Richard de Storch“ von Reza Memari und Toby Genkel (Mélusine Productions), „The Breadwinner“ von Nora Twomey, (Mélusine Productions).

Bester Dokumentarfilm: „50 Days in the Desert“ von Fabrizio Maltese (Joli Rideau Media), „Ashcan“ von Willy Perelstejn (Nowhere Land Productions), „Courant d'airs“ von Anne Schiltz (CNA und CID), „Eldorado“ von Loïc Tanson, Rui Eduardo Abreu und Thierry Besseling (Samsa Film), „Foreign Affairs“ von Pasha Rafiy (Les Films Fauves), „La supplication“ von Pol Cruchten (Red Lion), „Listen“ von Jacques Molitor (Stop Aids Now asbl.), „MappaMundi“ von Bady Minck (Amour Fou Luxembourg), „Schwaarze Mann“ von Franz Hausemer (Samsa Film), „Sixty8“ von Andy Bausch (Paul Thiltges Distributions).

Bester Kurzfilm: „818“ von Claude Lahr (CNA), „Acheron von Thoma Forgiarini“ (CNA), „Casting a Woman“ von Koxi (Amour Fou Luxembourg) , „Dem Dem! “ von Christophe Rolin, Lopy Pape Bouname und Marc Recchia (Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte), „Dem Mich seng Kichen“ von Diana Nilles (Tarantula Luxembourg), „Fils“ von Cyrus Neshvad (Cynefilms), „Les non-dits“ von Samuel Perez (BTS Cinema et Audiovisuel), „Orientierungslos“ von Lara Mack (Feierblumm asbl), „Sur le fil“ von Loïc Tanson und Thierry Besseling (Bac Cinema), „Tout est calme“ von Marylène Andrin (Les Films Fauves).

Beste TV-Produktion und neue Medien: „Bad Banks“ von Christian Schwochow (Iris Productions), „Ernest & Célestine – La collection“ von Jean-Christophe Roger und Julien Chheng (Mélusine Production), „Fils de Wouf“ von Jacopo Armani (Doghouse Films), „Génération quoi?“ von Julie Schroell (a_Bahn), „Polo – saison 2“ von Caroline Origer (Fabrique D'Images), „Ready Set Action“ von Mathieu Fallara (Support Young Cinema asbl), „Routwäissgro – saison 2“ von Rui Eduardo Abreu, Tom Alesch, Thierry Besseling & Loïc Tanson, Linda Blaschette, Charlotte Bruneau, Guig Jost, Claude Lahr, Eric Lamhène, Sandy Lorente, Karolina Markiewicz & Pascal Piron, Geneviève Mersch, Jacques Molitor, Christian Neuman, Catherine Richard, Anne Schiltz, Kim Schneider, Michel Tereba, Yann Tonnar, Serge Wolfsperger (Calach Films zusammen mit Kollektiv 13)

Beste künstlerische Leistung: Fernand Fox in der Rolle des Jani in „Rusty Boys“, Pol Greisch, Lull in „Rusty Boys“, André Jung, Nuckes in „Rusty Boys“, Marie Jung, Edith Harms in „Egon Schiele“, Vicky Krieps, Lucy Loschetter in „Gutland“, Marco Lorenzini, Jos Gierens in „Gutland“, Marc Limpach, Luc Jacoby in „Bad Banks“, Désirée Nosbusch, Christelle Leblanc in „Bad Banks“, Hana Sofia Lopes, Giulia Levati in „Toy Gun“, Astrid Roos, Valerie Gauthier in "Justice_dot_net"

Beste kreative Leistung in einem Animationsfilm: Animation in "The Breadwinner", Dekor in "The Breadwinner", Ton in "Croc Blanc", Animation in "Ethel & Ernest", Dekor in "Ethel & Ernest", Sean McCormac für das Szenario "Meng Kollegen aus dem All", Animation in "Meng Kollegen aus dem All", Animation in "Richard de Storch", Design in "Richard de Storch", Dékor in "Richard de Storch".