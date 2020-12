Filmkritik: Wenn die Wölfe heulen

Für die vielen Lektionen der Mélusine-Koproduktion „Wolfwalkers“ von Tomm Moore ist man nie zu alt.

Mit dem Animationsfilm „Wolfwalkers“ des irischen Filmemachers Tomm Moore ist an diesem Mittwoch auf Apple TV eine Luxemburger Koproduktion angelaufen. Daran hat das Studio 352 von Mélusine Productions mitgearbeitet, es ist ein filmisches Kunstwerk, das im englischsprachigen Raum zum Teil schon läuft.



Mit „Wolfwalkers“ peilt Tomm Moore eine Oscar-Nominierung an, was ihm mit seinen vorherigen Filmen „The Secret of Kells“ (2009) und „Song of the Sea“ (2014) bereits gelungen ist ...