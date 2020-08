Filmkritik: Crowe, die Killermaschine

Der ganz normale Wahnsinn am Steuer: Russell Crowe gibt in „Unhinged“ den zügellos gewalttätigen Wutbürger.

Das verdammte Auto ist an allem schuld! Und natürlich der tägliche, nervtötende Stau. Und ganz besonders die Schlafmützen und Sonntagsfahrer, die auf der Straße genau dann im Weg sind, wenn man es selbst besonders eilig hat. Kurz, es ist immer die Schuld eines anderen, wenn wir mal wieder am Steuer die Nerven verlieren.



Einmal zu oft auf die Hupe gedrückt – mehr braucht es nicht, damit auch die schon so (Scheidung, Geldsorgen, Teenager) wackelige Welt von Rachel Hunter (Caren Pistorius), die ihren 15-jährigen Sohn Kyle (Gabriel Bateman) in New Orleans zur Schule fahren will und spät dran ist, komplett zusammenbricht ...