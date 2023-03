„Rebel“, koproduziert von Calach Films, wurde für seine Filmmusik prämiert, die von Hannes De Maeyer geschrieben wurde.

Belgische Filmpreise

Filmkoproduktion "Rebel" mit einem Magritte ausgezeichnet

„Rebel“, koproduziert von Calach Films, wurde für seine Filmmusik prämiert, die von Hannes De Maeyer geschrieben wurde.

(mt) - Bei insgesamt sechs Nominierungen für drei Koproduktionen - „Rebel“, „Where is Anne Frank“ und „L’Ennemi“ - gab es diesmal für die Luxemburger Filmbranche einen „Magritte du Cinéma“. Der Filmpreis für den französischsprachigen Film in Belgien wurde am Samstag im Théâtre National Wallonie-Bruxelles verliehen.



„Rebel“, koproduziert von Jesus Gonzalez (Calach Films) und in der Regie von Adil El Arbi und Bilall Fallah, wurde für seine Filmmusik prämiert, die von Hannes De Maeyer, Oum und Aboubakr Bensaihi geschrieben wurde.



„Rebel“ war viermal nominiert, „bester flämischer Film“, beste Schauspielerin (Lubna Azabal), bester Schauspieler (Aboubakr Bensaihi) und halt beste Filmmusik.

In „Rebel“ geht es um die schleichende Radikalisierung zweier Brüder: Kamal, der eigentlich zunächst in Syrien als Helfer tätig sein wollte und dann dem IS in die Finger gerät, und Nassim, der an der Seite der gemeinsamen Mutter Leila in Brüssel lebt und mit den Folgen des IS-Beitritts des Bruders umgehen muss.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Bouli Lanners räumte ab

Die Filmemacher Bouli Lanners und Lukas Dhont waren am Ende die großen Gewinner. Bouli Lanners' Film „Nobody has to know“ bekam den Magritte für den besten Film. Er brachte Lanners auch den Preis für die beste Regie ein. Für seine Rolle in „La nuit du 12“ des französischen Filmemachers Dominik Moll bekam Lanners auch noch den Preis als bester Hauptdarsteller.

Der belgische Schauspieler Bouli Lanners posiert mit seinen Auszeichnungen anlässlich der 12. Ausgabe der belgischen Filmpreisverleihung "Magritte du Cinema". Foto: AFP

Der Film „Close“ von Lukas Dhont ging mit zehn Nominierungen ins Rennen und wurde mit sieben „Magrittes“ ausgezeichnet, unter anderem als bester flämischer Film, für das beste Drehbuch, die beste Kamera und die beste Ausstattung. Dhont war bei der Preisverleihung am Samstag in Brüssel nicht anwesend, weil er im Vorfeld der Oscarverleihung in Hollywood ist. „Close“ ist als Beitrag im Wettbewerb um den besten ausländischen Film nominiert.

Kamal blickt in „Rebel“ auf die Trümmer in Syrien. Foto: Caviar Films/Calach Films





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.