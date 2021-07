Nach „Bergman Island“ ist die gefragte Luxemburger Schauspielerin nun mit dem Film „Serre-moi fort“ ein zweites Mal auf dem roten Teppich.

Kultur 7 2

Filmfestspiele in Cannes

Voller Terminkalender für Vicky Krieps

Nach „Bergman Island“ ist die gefragte Luxemburger Schauspielerin nun mit dem Film „Serre-moi fort“ ein zweites Mal auf dem roten Teppich.

Schauspielerin Vicky Krieps hat einen vollen Terminkalender mit etlichen Blockbustern in der Pipeline und zwei offiziellen Auswahlen bei den Filmfestspielen in Cannes. Seit sie 2017 in „Phantom Thread“ an der Seite von Daniel Day-Lewis spielte, ist Krieps mit ihrem Markenzeichen, dem leichten deutschen Akzent, zu einem der heißesten Objekte in der Filmwelt geworden.

In Kürze wird sie mit „Old“, dem neuen Mystery-Thriller von „Sixth Sense“-Regisseur M. Night Shymalan, in den Kinos zu sehen sein. Außerdem wird sie in dem Netflix-Drama „Beckett“ an der Seite von John David Washington und in „The Survivor“, einem biografischen Drama von Barry Levinson, mitspielen.

Vicky Krieps an der Croisette Die Luxemburgerin hat die Hauptrolle im Film „Bergman Island“, der im Hauptwettbewerb läuft, und war am Sonntag auf dem roten Teppich.

Mit zwei Filmen ist sie auch bei den Filmfestspielen in Cannes vertreten. Bereits am vergangenen Montag wurde „Bergman Island“ der französischen Regisseurin Mia Hansen-Love mit ihr und dem britischen Schauspieler Tim Roth in den Hauptrollen gezeigt. Er läuft im Wettbewerb. Der Film erzählt die Geschichte eines Paares, beide Filmschaffende, auf der Suche nach Inspiration auf der abgelegenen schwedischen Insel Farö, wo der Filmgigant Ingmar Bergman einen Großteil seiner Schlüsselwerke schuf.

Am Mittwoch dann betrat Vicky Krieps ein zweites Mal den roten Teppich in Cannes, diesmal an Seite von Mathieu Amalric in dessen Film „Serre-moi fort“, der als offizieller Cannes-Film in der Kategorie Cannes-Premiere gezeigt wurde. Vicky Krieps spielt eine Mutter auf der Flucht, mit Erinnerungen, die sich zwischen Realität und Fiktion bewegen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Vicky Krieps und Mathieu Amalric. Foto: AFP Foto: AFP Die Schauspieler Aurele Grzesik, Sacha Ardilly, Arieh Worthhalter, Regisseur Mathieu Amalric und die Schauspielerinnen Vicky Krieps, Anne-Sophie Bowen-Chatet und Juliette Benveniste am Mittwoch in Cannes. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Der Film basiert auf einem Theaterstück von Claudine Galéa mit dem Titel „Je reviens de loin“, in dem eine Frau ihren Mann und ihre Kinder verlässt, die mit einer unverständlichen Abwesenheit konfrontiert werden. Amalric hat sich für den Film von der Arbeit des amerikanischen Malers Robert Bechtle inspirieren ließ, einem Spezialisten für mit fotografischem Realismus wiedergegebene Szenen des täglichen Lebens.

Die Trailer zu den beiden Filmen:









Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.