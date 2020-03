Die 73. Ausgabe des Filmfestivals von Cannes wird nicht wie geplant vom 12.-23. Mai stattfinden - die Suche nach einem Plan B läuft auf Hochtouren.

Filmfestival von Cannes findet nicht wie geplant statt

Vesna ANDONOVIC Eigentlich sollte vom 12.-23. Mai das Filmfestival von Cannes 2020 stattfinden - angesichts der Corona-Pandemie wird es jedoch nun auf Eis gelegt: Die Organisatoren beraten derzeit über mehrere mögliche Optionen.

"En cette période de crise sanitaire planétaire, nous avons une pensée pour les victimes du COVID-19, et nous exprimons notre solidarité avec tous ceux qui luttent contre la maladie", beginnen die Organisatoren des bekanntesten Filmfestivals der Welt, der Internationalen Filmfestspiele von Cannes, die Mitteilung, die ihre Pressestelle am 19. März abends um 20.16 Uhr verschickte.

Die Entscheidung ist gefallen, das Festival nicht wie geplant, vom 12. bis 23. Mai an der Croisette abzuhalten.

Mehrere Optionen stünden derzeit als Plan B zur Diskussion, unter anderem das Festival auf Ende Juni, Anfang Juli verlegt abzuhalten.

Entscheidung soll schnellstmöglich fallen

Abhängig von der Entwicklung der sanitären Lage in Frankreich und weltweit und in enger Absprache mit den öffentlichen Verantwortlichen würde man eine Entscheidung schnellstmöglich, wenn eine klarere Entwicklung sich abzeichnen würde, treffen.

"D’ici là, le Festival de Cannes joint sa voix à toutes celles et ceux qui demandent avec fermeté que chacune et chacun respecte le confinement général et fasse preuve de solidarité en ces moments difficiles pour le monde entier.", beschworen die Verantwortlichen zum Abschluss.

Das Festival ist nicht nur das medienwirksamste Parkett der Filmkunst auch sein Filmmarkt ist einer der größten und wichtigsten weltweit. Tausende Filme finden hier Produzenten, Verleiher und Vertriebe. Der Schaden durch eine komplette Absage könnte demzufolge in schwindelerregende Millionenhöhe gehen.

Für die durch die Corona-Krise und die daraus resultierenden Verlegungen der Kinostarts gleich mehrerer Großprojekte wie u.a. des neuen James-Bond-Streifen "No Time To Die" sowie zahlreicher Drehstopps ohnehin wirtschaftlich schwer angeschlagene Filmbranche ist dies eine weitere Hiobsbotschaft, wenngleich noch ein Hoffnungsschimmer besteht.