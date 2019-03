Filmfestival: Blick in die Brille

Marc THILL

In der Glasveranda des Casino Forum d'Art Contemporain werden in diesen Tagen die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt gesprengt. Immersion lautet das Zauberwort – man will an diesen „VR Days“ den Zuschauer so realitätsnah wie nur möglich in eine Welt hineinführen, die am Ende aber dann doch nur eine künstliche ist.