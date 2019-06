Am "Lac d'Annecy" läuft derzeit die offzielle Zeremonie des "Festival du Film d'Animation". Vier Luxemburger Koproduktionen waren während des Wettbewerbs in vier verschiedenen Kategorien selektioniert. Verfolgen Sie die Preisübergabe live aus Annecy.

Filmfestival Annecy vergibt seine Preise

Sechs Tage lang wurden beim Festival mehr als 500 Filme am Ufer des Haute-Savoie-Sees gezeigt, darunter 214 in offizieller Auswahl. 12.300 Festivalbesucher waren akkrediert - ein neuer Rekord in Annecy.



In den beiden Langspielfilmwettbewerben konkurrierten insgesamt 18 Filme, zehn bewarben sich um den "Feature Cristal Award", die anderen acht um den Contrechamp-Preis. Das Festival hat diese zweite Kategorie ebenfalls für Langspielfilme eingeführt, um Raum zu bieten für provokantere, exzentrischere und ausgefallenere Filme, die sich nicht so gut in den Hauptwettbewerb des Festivals einfügen lassen. Annecy hat sich damit noch mehr als bisher für unkonventionelle Animationen geöffnet.

Seit 20.30 Uhr läuft die Zeremonie der Vergabe der "Cristal d'Annecy".



Den Publikumspreis "Bester Langspielfilm" gewinnt in Annecy diesmal "I lost my body" von Jérémy Clapin, für den der Film sein Langspieldebüt ist. Bei den Filmfestspielen in Cannes hat dieser Animationsfilm bereits den Preis der "Semaine de la Critique" gewoinnen.



Kristall für den besten Langspielfilm in der neugeschaffenen Kategorie Contrechamp geht an den Film "Away" des lettischen Animators Gints Zilbalodis. Das Besondere an dem Film: Der Anime-Künstler hat den Film vollständig in Eigenregie erstellt. In dieser Kategorie war auch die Luxemburger Ko-Produktion "Zero Impunity" selektionniert, die Produzenten von a_Bahn und Mélusine Productions hatten sich natürlich auch Hoffnung auf einen Gewinn gemacht, zumal es sich um eine sehr innovative Produktion gehandelt hatte: Ein Dokumentarfilm, der Animation und Live-Action-Bilder vereinte, zudem ein Manifest gegen die Straffreiheit vor allem von Militärs, die sexuelle Gewalt als Kriegswaffe anwenden.



Kristall für die beste VR-Produktion geht an "Gloomy Eyes" von Jorge Tereso, Fernando Maldonado, eine argentinische Koproduktion von Atlas V, 3DAR und Arte France.

Kristall für den besten Filmauftrag geht an "Ted-Ed "Accents" von Rombertino Zambrano, eine amerikanisch-australische Produktion von Kapwa Studioworks, Ted-Ed.



Kristall für die beste TV-Serie bekommt "Panique au Village" von Vincent Patar und Stéphane Aubier, eine belgische Produktion der Produktionsgesellschaften Autour de Minuit, Panique SPRL und Beast Animation.



Prix du Jury TV-Spezial geht an "La Vie de Château" von Clémence Madeleine-Perdrillat und Nathaniel H'Limi, eine Produktion Films Haut Huit

Le Parfum d'Irak bekommt den Prix du Jury für eine Fernseh Serie.



