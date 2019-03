Filmemacherin Agnès Varda ist tot

Sie gewann als erste Frau den begehrten Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig - nun ist die legendäre französische Regisseurin Agnès Varda hochbetagt gestorben.

(AFP/SC) - Wie die Familie von Agnès Varda am Freitag mitteilte, ist die bekannte Regisseurin in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Alter von 90 Jahren an den Folgen von Krebs verstorben. Ihre Freunde und Familie waren bei ihr.

Die Filmemacherin, die durch ihren Einfluss auf die französische Filmszene der Fünfziger auch den Beinamen "Großmutter der Nouvelle Vague" bekam, arbeitete im Laufe ihrer langen Karriere mit Größen wie Jean-Luc Godard, Jane Birkin, Andy Warhol und Jim Morrison zusammen ...