Filme und Renditen

Warum Kunst und Kultur etwas Höheres ist und sich deshalb nicht von der Wirtschaft erfassen lässt.

Was bringt der Anblick eines Caravaggio fürs menschliche Gemüt? Wie hoch ist die Rendite der Mona Lisa?

Die Filmindustrie steht in der Kritik. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, zu viel öffentliches Geld zu bekommen für zu wenige Zuschauer. Hier wird das Box Office zum Gradmesser für Kunst. Wie viel kostet das, und was spielt das wieder ein? Wir leben zwar in einer Zeit der Zahlen – aber ist diese Rechnung wirklich richtig?

Einst erinnerte die Buchhaltung Firmenchefs an ihre Verantwortung, heute aber werden damit Gewinnziele festgelegt ...