Alle Augen sind auf das Film Fund gerichtet. Was läuft gut? Was nicht? Medienminister Xavier Bettel hat das Audit der staatlichen Filmfördergesellschaft vorgestellt. Die zehn wichtigsten Punkte daraus.

Kultur 3 Min.

Film Fund unter der Lupe: Zehn Punkte aus dem Audit

Marc THILL Im November vergangenen Jahres war der Bericht über den Filmfördergeselleschaft bereits dem Parlament zugestellt worden, nun - ein Jahr später - bringt Premierminister Xavier Bettel, zuständig für die Medien, das Gutachten auch vor die Presse.

Dass sich Xavier Bettel überhaupt genötigt sah, das Audit über mögliche Schwachstellen im Film Fund, in die Öffentlichkeit zu bringen, liegt vermutlich auch am Druck, den der CSV-Abgeordnete Félix Eischen zuletzt auf ihn ausgeübt hat. Im Juni hat der sich nämlich schriftlich an die Staatsanwaltschaft gewandt, um auf mögliche Missstände beim Filmfonds hinzuweisen. Seinem Brief hatte er eine Kopie des besagten Audits beigelegt.

70 Prozent der Beihilfen, die der Film Fund an die Filmindustrie zahlt, gehen direkt oder inderkt zurück an den Staat. Foto: Gerry Huberty

Die Prüfer der Firma Value Associates um dessen Gründer Manuel Baldauff - früher bei BGL BNP Paribas, danach bei Deloitte, inzwischen Inhaber seiner eigenen Prüfungsgesellschaft - haben den Film Fonds genauer unter die Lupe genommen und unter amderem folgende Punkte hervorgehoben:

Das jährlich dem Film Fund zur Verfügung stehende Geld von rund 34 Millionen Euro reicht längst nicht mehr aus, um die eingereichten Filmprojekte zu fördern. 2018 waren die Mittel bereits Mitte des Jahres aufgebraucht. Es gibt zwei Auswege: die Zahl der Empfänger reduzieren, und die Summe, die an die einzelnen Projekte gehen soll, einfach zurückfahren oder aber die Zuschüsse erhöhen und dabei – so das Audit - das Geld stärker als bisher an die Qualität und den Erfolg des Filmes knüpfen.

Etwa 59 Millionen Euro, die dem Fond als Reserve zur Verfügung stehen und bisweilen unangetastet blieben, könnten ebenfalls zu einem gewissen Teil genutzt werden, so die Prüfer in ihrem Audit

Der wirtschaftliche Impakt des Filmsektors auf das Land sei schwer zu berechnen, so das Audit. Weder die Akteure der Filmbranche noch der Film Fund selbst und auch nicht Statec könnten konkreten Angaben hierzu machen – für die Prüfer ein Beweis, dass der wirtschaftliche Niederschlag gering sei. Die Prüfer berufen sich auch auf die geringen Zuschauerzahlen vieler Filme in den Luxemburger Kinos.

Nichtdestotrotz kämen die Zuschüsse an die Filmindustrie der lokalen Wirtschaft zugute, auch wenn etliche Gehälter der Filmschaffenden im Ausland ausgegeben werden – was in anderen Sektoren allerdings auch nicht anders ist. Luxemburg hat nunmal Grenzpendler, die in Luxemburg ihr Geld verdienen und es notgedrungen wieder dort, wo sie wohnen, also in den Nachbarregionen, ausgeben.

Die Prüfer schätzen, dass von den 127 Millionen Euro, die seit Inkrafttreten der Gesetzesänderung von 2014 betreffend den Film Fund an die Filmproduktionen gingen, 30,5 Millionen direkt wieder an den Staat in Form von Steuergeldern und Sozialabgaben zurückgeflossen sind. Rechnet man noch weitere 7,6 Millionen Euro hinzu, die unter anderem in Form von Mehrwertsteuern an den Staat gehen, dann hat der Staat dem Film in Luxemburg netto 89 Millionen Euro zukommen lassen. Das sind 70 Prozent der Beihilfen.

Würde man dieses Fördergelder stoppen, müsste die Regierung dieselbe Summe vorübergehend in Form von Arbeitslosengeld ausgeben.

Die Prüfer bemängeln, dass weder wirtschaftliche noch kulturelle Ziele an die Auszahlung der Beihilfen geknüpft sind. Die Produzent der Filme könnte ihr Geld einkassieren unabhängig vom Erfolg des Filmes.

Kritisiert wird auch, dass 90 Prozent der Beihilfen an die Produktion gingen, dass aber vor allem der Vertrieb der Filme vernachlässigt werde.

Dass der Direktor des Film Fund Guy Daleiden auch im Auswahlgremium über die Vergabe der Fördermittel mitbestimmen kann, ist für die Prüfer eigentlich kein Stein des Anstoßes. Um sein Gewicht in den Entscheidungen zu reduzieren, könnte man zwei zusätzliche Mitglieder in die Auswahlkommission berufen - die würde sich dann aus sieben Personen zusammen. Kritischer sehen die Prüfer dahingegen den Vertrag, der den Produzenten Paul Thiltges an den Film Fund bindet. Er hat im Auftrag des Film Fund punktuell gearbeitet, bekommt selbst als Produzent aber auch Fördergelder. Es bestehe "ein Risiko der Interessensvermischung", so die Prüfer.

Ein letzter Punkt: 80 Prozent der Beihilfen gehen an zehn Produktionsfirmen, schreiben die Prüfer, was einer gängigen Wirtschaftsregel entspricht. Die Zahl der Filmproduktionen steigt explosionsartig, nicht aber die Zahl der Zuschauer Luxemburger Filme in den Luxemburger Kinos. Die Prüfer wollen darin einen geringen wirtschaftlichen Impakt sehen oder gar die Verschwendung von Steuergeldern, vergessen aber, dass die koproduzierten Filme auch im Ausland in die Kinos gelangen, auf Plattformen laufen und bei internationalen Festivals gezeigt werden und deshalb auch einen gesellschaftlichen Impakt haben, etwas wofür das Audit aber offenbar kein Interesse hatte.