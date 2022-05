Die kanadische Autorin protestiert mit dem Einzelstück gegen die Zensur bestimmter Bücher in den USA und anderswo.

Zeichen gegen Zensur

Feuerfeste Ausgabe von Atwoods „Report der Magd“ bei Auktion

Tom RÜDELL

(dpa) - Eine „unverbrennbare“ Ausgabe des Buches „Der Report der Magd“ der kanadischen Autorin Margaret Atwood (82) soll in New York versteigert werden. Interessenten können bis zum 7. Juni im Internet auf die einzigartige Ausgabe aus feuerfesten Materialien bieten, wie das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag mitteilte. Zwölf Tage vor Ablauf standen die Gebote bei 70.000 Dollar.

Das erstmals 1985 veröffentlichte Buch, das auch mehrfach erfolgreich verfilmt wurde, ist eine dystopische Geschichte über eine Diktatur, in der vor allem Frauen unterdrückt werden. Zuletzt hatte „The Handmaid's Tale“, so der Originaltitel, im Jahr 2019 mit einer preisgekrönten Serie für Aufsehen gesorgt, in der Elisabeth Moss die Hauptrolle spielt.

Mit der Versteigerung wollen das Auktionshaus, der Verlag Penguin Random House und die Autorin gegen die Verbannung bestimmter Bücher beispielsweise von Lehrplänen in den USA protestieren. Der Erlös aus dem Verkauf soll dem Autorenverband PEN America gespendet werden. Auch „Der Report der Magd“ sei schon mehrfach zumindest zeitweise in einigen Ländern oder von einigen Büchereien verbannt worden, wurde Atwood zitiert. Die feuerfeste Ausgabe habe sie selbst testweise mit einem Flammenwerfer zu verbrennen versucht - ohne Erfolg, wie man auf einem youtube-Video zur Ankündigung der Auktion sehen kann. Laut Angaben des Auktionshauses besteht das Buch aus Materialien, die mindestens 660 Grad Celsius Hitze aushalten.