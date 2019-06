Saxofonklänge am Hauptbahnhof um sieben Uhr morgens in der Früh: Die Fête de la musique startet an diesem Freitagmorgen und bietet landesweit 450 kostenlose Konzerte.

Fête de la musique macht Hauptstadt zu riesiger Bühne

Sophia SCHÜLKE Saxofonklänge am Hauptbahnhof um sieben Uhr morgens in der Früh, Musik vom Plattenteller in der Nacht: Die Fête de la musique startet an diesem Freitag und bietet landesweit 450 kostenlose Konzerte.

Mit dem Sommer kommen die Freiluftkonzerte. Wenn auf den großen Plätzen gehäuft Terzen, Riffs und Vibrati erklingen und sich Menschentrauben um Schulorchester, Hobbymusiker und Profis scharen, dann läutet die Fête de la musique den kalendarischen Sommer ein – in Luxemburg-Stadt nun zum 18. Mal.



Zum Auftakt der Fête de la musique spielte am Freitagmorgen am Hauptbahnhof die Gruppe Saxitude.

Zum Auftakt der Fête de la musique spielte am Freitagmorgen am Hauptbahnhof die Gruppe Saxitude. Der Auftakt erfolgte schon um 7 Uhr. Das Quartett Saxitude existiert seit dem Jahr 2004. Zudem wurde für die Zuggäste ein kleines Frühstück serviert. Die Musiker spielten unter anderem bereits in Belgien, Frankreich, China, Polen, Portugal, Taiwan, Deutschland, Thailand und Türkei. Am Vormittag stand dann auch Musik im Altersheim op der Rhum auf dem Programm. Hier wurden auch die Bewohner eingebunden. Lisa Mariotto machte Programm. Mitsingen war ausdrücklich erwünscht. Mit Mitgliedern des Trio Olivio Pagliarini und Karin Melchert (links) ging es zur Mittagszeit auf dem Vorplatz des MNHA weiter. Fast zeitgleich legte DJ Double J am Kyosk im Parc Central in Kirchberg auf. Zur Fête de la musique machten funky Rockmusik und cooler Electro auch vor ehrwürdigen Kirchengemäuern keinen Halt. Mister Goldhand und Paulo Simoes gaben in der protestantischen Kirche für ihr Publikum alles. Auf der Place d'Armes steht an diesem Freitag von Mittag bis gegen 22 Uhr Musik auf dem Programm. Auch das Perkussion-Ensemble des Stadtkonservatoriums spielte auf. Das Ensemble bestritt ein zweistündiges Programm.

Im Großherzogtum wird die Musiksause eine Woche mit insgesamt 450 kostenlosen Konzerten an 24 Orten gefeiert, wobei die ersten Auftritte heute in Luxemburg-Stadt, Düdelingen, Schengen und Wellenstein stattfinden.

Allein in der Hauptstadt stehen 92 Konzerte auf 29 Bühnen auf dem Programm, wobei heute ab 7 Uhr die Eröffnung mit dem Quartett Saxitude am Hauptbahnhof stattfindet. Der Abschluss wird am Freitag, 21. Juni mit Auftritten unter anderem in der Hauptstadt, Lorentzweiler, Kayl, Esch-Belval und Echternach begangen.



Publikumschor singt Karaoke auf dem Knuedler

Eine Besonderheit bietet das Programm in der Hauptstadt für Karaoke-Fans und Chorliebhaber auf dem Knuedler. Dort organisiert das Institut Européen de Chant Choral Luxembourg (INECC) einen Chor mit der Militärmusik. Zudem kann das Publikum, dank auf großer Leinwand übertragenen Liedtexten, unter der Begleitung der Solisten Stephany Ortega und Serge Schonckert mitsingen. Beginn von „Knuedler sings ...“ ist um 19.30 Uhr.

Düdelingen richtet bereits die 26. Ausgabe des Musikfestes aus und bietet Musikliebhabern 80 Konzerte an, die auf zehn Freiluftbühnen und in vier Cafés gegeben werden.



Auf den Bühnen stehen morgen unter anderem die Combos von Erik Teuwens, Pit Dahm, Joël Heyard und Thibault Hanon der regionalen Musikschule. Später spielen Maka MC, Versus You, Corvad, Patrice, die Blue Gangsters, Seed to Tree, Ramblin' South, Schëppe Siwen, C'est Karma, Mathea und Napoleon Gold. Als Headliner ist der britische Songwriter Frank Turner angekündigt, der damit seinen Auftritt von vor fünf Jahren fortsetzt.

Protestantische Kirche: Mister Goldhand & Paulo Simoes electro projet.

Protestantische Kirche: Mister Goldhand & Paulo Simoes electro projet. Kyosk, Parc Central du Kirchberg, DJ Double J. Place d'Armes, Ensemble de Percussion du Conservatoire de la Ville de Luxembourg. Op der Rhum, Lisa Mariotto.





Auf Düdelingen bereitet sich auch der junge Singer-Songwriter Adriano Lopes Da Silva vor, der morgen als Chaild auf der Place de l’Hôtel de Ville – Place Nelson Mandela singt (17.00 bis 17.45 Uhr). Der 20-jährige Künstler stellt seine neusten Singles, darunter „Artificial“ und „Discontinuous“ vor.



„Es gibt viele Leute, die mich noch nicht kennen, der Auftritt ermöglicht es mir, meine Fangemeinde zu erweitern.“ Und die hat der junge Künstler bereits, zumal er im Vorjahr zunächst als Adrian die musikalische Bühne betrat. Als Chaild tritt er weiterhin als Solokünstler auf, hat aber mit Manager, Produzenten und Musikern professionelle Unterstützung.

Solokünstler Chaild mit viel Pop und neuen Songs

„Den Musikstil habe ich nicht geändert, das Projekt ist nur konkreter geworden und ich bin mehr ich.“ Insofern bietet die Fête de la musique Chaild nach dem Food For Your Senses eine Möglichkeit, sein neues Soloprojekt einem großen Publikum vorzustellen. Auch als Chaild bleibt der Luxemburger dem Pop treu, zu den Künstlern, die ihn beeinflusst haben, zählt er Sia, Lana del Rey und Woodkid.

In Echternach bestreitet die örtliche Musikschule am Freitag, 21. Juni, einen Großteil des Programmes. Außerdem kann das Publikum die Pop-Rock-Band Mad Fox erleben, für Electro sorgen Them Lights, Jazz bietet Dotted Zebra.

An diesem Freitagabend gibt es auf der Place Joseph Thorn in der Hauptstadt ab 18 Uhr lusophone Klänge. Portugiesische Musik spielt INUK, um unter anderem George Letellier, Marc Demuth und Luísa Vieira (v.l.), ab 19.30 Uhr.

Des Weiteren singt der Basilikachouer Echternoach im Trifolion, während die Bigband der Musikschule Differdingen am Echternacher See auftritt. Insgesamt werden in Echternach 33 Konzerte auf neun Bühnen gespielt.



Die Fête de la musique hat in den vergangenen Jahren mehr Zuschauer angezogen. So konnten die Organisatoren nach 41.500 Gästen im Jahr 2016 im Vorjahr einen Zuwachs auf 50.500 feststellen.

UGDA lädt zu Museksdag Die UGDA veranstaltet im Rahmen der Fête de la musique am Sonntag, Place d’Armes, ihren Museksdag. Um 11 Uhr Start mit Vallée des Sept Châteaux, um 11.30 Uhr folgen die Fanfare Ste-Cécile Huncherange-Noertzange-Fennange und 12.30 Uhr die Lidderfrënn aus Monnerich, um 13 Uhr tritt die Musikgesellschaft St-Lambert auf, 14 Uhr die Chorale Princesse Marie-Astrid/Singing Ladies, 14.30 Uhr Harmonie municipale de Pétange, 15.30 Uhr Lidderuucht Lëtzebuerg, 16.15 Uhr folgt die Differdinger Harmonie Municipale, 17.15 Uhr die Chorale Concordia/The Voices Nidderaanwen, 17.45 Uhr Bigband Memory.

Konzerte der Fête de la musique sind gratis. www.fetedelamusique.lu





















































