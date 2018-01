par Benoît Majerus (Angoulême)



Face aux deux autres nominés – Emmanuel Guibert, auteur de «La guerre d’Alan et d’Ariol», et Chris Ware, père de «Jimmy Corrigan» –, peu de personnes avaient misé sur cet auteur américain de 77 ans, largement inconnu du public et édité en France par un petit éditeur patrimonial, «Delirium». Un auteur que la controverse n’a pas épargné pour ses albums des années 1970 notamment, que l’on pourrait réduire, avec un peu de mauvaise foi, à des histoires mêlant femmes à gros seins, hommes aux muscles gorgés de stéroïdes et monstres diaboliques.

Né au début de la Seconde Guerre mondiale, dans le Missouri, Richard Corben, après un détour par l’animation, devient à la fin des années 1960 un auteur important du mouvement «underground comics», qui aspire à produire autre chose que des histoires léchées de superhéros ou des strips.



Univers fantastique et épique

Inspiré entre autres par William Burroughs, Richard Corben invente un univers fantastique et épique, s'inspirant du Moyen Age et de la science-fiction. Fortement nourri par les angoisses de catastrophes naturelles et d’apocalypses nucléaires, Corben est emblématique des doutes qui agitent une partie de la population des États-Unis après la guerre du Vietnam. Ces années sont aussi celles d’une certaine libération sexuelle.

Et Richard Corben s’en donne à cœur joie, notamment dans la série «Den». Comme il le dit dans une des rares interviews qu’il a accordées: « Je voulais créer un personnage qui soit le plus épique possible avec une sexualité plus frontale que tout ce qui avait été fait auparavant en bande dessinée. Ceci impliquait de bousculer et même outrepasser les limites de l’esprit libertaire de la bande dessinée underground.»

Bousculer la BD francophone

Il est assez rapidement édité en France: ses histoires y sont publiées dès les années 1970, d’abord dans les revues «Actuel» et «Métal Hurlant», puis par des éditeurs français comme «Les Humanoïdes Associés» cherchant alors à bousculer le champ francophone de la bande dessinée encore assez conservateur.

Proche de Moebius et de Philippe Druillet – tant par ses histoires mêlant différents univers fantastiques que par le dessin – Corben marquera toute une génération de lecteurs. Son utilisation de la couleur souvent réalisée à l’aérographe, ses corps hyper expressifs, ses histoires alliant science-fiction, histoire et horreur font de lui un auteur culte.

La suite de la carrière de Richard Corben est assez singulière. Il commence en effet, pour des raisons financières, à dessiner pour les grands éditeurs américains comme «DC». Il réalise quelques numéros pour «Hellblazer», participe brièvement à «Hulk», tout en poursuivant un travail plus personnel et moins déterminé par des logiques commerciales, notamment avec les adaptations de Howard Philipps Lovecraft et Edgar Alan Poe.

Auteur occupant un créneau restreint et singulier, il bénéficie d’une reconnaissance assez importante dans le champ de la BD mais reste largement ignoré du public.

Un patient travail de réédition

Lorsque le petit éditeur indépendant «Delirium» découvre aux débuts des années 2010 que cet auteur américain n’a plus d’éditeur en France, il se lance dans un patient travail de réédition. Laurent Lerner, lui-même grand fan de Corben et patron de «Delirium», se disait surpris que l'album «Ratgod» Corben figure déjà dans la sélection officielle du Festival d’Angoulême en 2017.

Si le choix de Richard Corben en a étonné plus d’un, au vu de son relatif effacement médiatique, et interrogé certains – notamment à cause du caractère parfois graveleux de certains de ses dessins –, la plupart des critiques ont néanmoins salué ce Grand Prix. Ce choix permet de redécouvrir l’émergence d’une bande dessinée qui osait se frotter à nombre d’interdits à une époque où le conservatisme était de mise.

Face à cet auteur évitant les contacts avec la presse et boycottant les festivals, le suspense reste entier: réalisera-t-il l’affiche du prochain FIBD, habituellement dessinée par le Grand Prix, et sera-t-il présent à Angoulême pour l’ouverture de l’édition 2019?