Von Vesna Andonovic (Cannes)



Gewissenhaft streift der Schäferhund durch die Sitzreihen des „Grand Théâtre Lumière“ – dort, wo abends die Stars der Leinwand sich für ihren Wettbewerbsbeitrag bejubeln lassen. Seit ein paar Jahren schon sind er und sein Herrchen alte Bekannte der Pressevertreter, die vor acht Uhr früh dort schon Platz genommen haben, um den ersten Wettbewerbsbeitrag des Tages zu sehen.



Die Tatsache, dass die Essenz des Jobs des Vierbeiners und seines zweibeinigen Meisters darin besteht, dass beide das, was sie an sich suchen, eigentlich am Liebsten nicht finden wollen, dämmert einem – wie eine philosophische Eingebung – nach ein paar Tagen Schlafentzug ...