Par Marie-Laure Rolland

Des huées pour commencer et des applaudissements à la fin de la projection à la presse. «Okja», le premier film de Netflix sélectionné en compétition au Festival de Cannes, était très attendu par la critique après la controverse qui a entouré son arrivée sur la Croisette. C'est une réussite, une histoire à la fois touchante et dans l'air du temps, servie par une très belle réalisation technique et un excellent casting.



Netflix a mis le paquet sur cette production mais le fait sans ostentation, avec aux manettes un pro, le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho («Snowpiercer», «The Host») ...