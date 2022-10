Zu den mehr als 120 Vorstellungen in einem Dutzend Kinos im Großherzogtum kamen Tausende Zuschauer.

6.800 Zuschauer in den Kinosälen

Festival Cinéast zieht Bilanz

Die 15. Ausgabe des Festivals CinEast zog mehr als 9.600 Teilnehmer an - das meldet das Organisationsteam in einer vorläufigen Bilanz. Die 15. „hybride“ Ausgabe des Festivals sei mit über 9.600 Teilnehmern „ein großer Erfolg“.

„Der ,physische’ Teil mit mehr als 120 Vorstellungen in einem Dutzend Kinos im Großherzogtum, der am Sonntag, dem 23. Oktober, zu Ende ging, lockte 6800 Zuschauer in die Kinosäle.“

Der „Online“-Teil, der noch bis Sonntag, den 6. November, verfügbar sein wird, hat bis zu diesem Zeitpunkt über 1.000 Aufrufe gezählt.

Fast 7.800 Zuschauer haben sich also bislang die Filme der 15. Ausgabe angesehen. Darüber hinaus nahmen mehr als 1.800 Personen an den Sonderveranstaltungen des Festivals teil.

Wirkungen über das Festival hinaus

Die endgültigen Zahlen werden am 7. November veröffentlicht. „Angesichts dessen, dass die Zuschauer allmählich wieder ins Kino zurückkehren, halten wir die Besucherzahlen 2022 für einen wichtigen Erfolg, der sich den Zahlen vor der Pandemie annähert (11.200 Teilnehmer im Jahr 2019)“, betont das Team. Auf dem Festival wurden 55 Spielfilme und 45 Kurzfilme aus 20 Ländern des ehemaligen kommunistischen Blocks gezeigt.

„Was das Wohltätigkeitsprojekt des Festivals CinEast4Ukraine betrifft, so sind durch die Beiträge der Festivalbesucher bereits fast 9.000 Euro zusammengekommen. Das Projekt wird mit Online-Beiträgen und dem Online-Kino fortgesetzt“ - so die Organisatoren. Mehr unter www.cineast.lu.

