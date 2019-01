Gehörig Puste braucht er heute: Denn Fernand Fox muss 85 Kerzen auf seiner Geburtstagstorte ausblasen. In unserem Videointerview blickt der Schauspieler zurück.

Kultur 1

Fernand Fox: All Guddes fir den 85.!

Gehörig Puste braucht er heute: Denn Fernand Fox muss 85 Kerzen auf seiner Geburtstagstorte ausblasen. In unserem Videointerview blickt der Schauspieler zurück.

(red) - Den Glückwünschen aus dem ganzen Land kann er sich sicher sein; wer sich in all den Jahren auf den Bühnen wie dem Kasemattentheater und in den Fernsehproduktionen und Filmen des Landes so in die Herzen der Zuschauer gespielt hat, darf sich nicht wundern, wenn an so einem Ehrentag an ihn gedacht wird. Désiree Nosbusch fühlte dieser Begeisterung bereits 2014 mit der Doku „Succès Fox“ nach, die die Facetten seines Schaffens und Werdegangs ausleuchtete. Seit Mitte der 1950er-Jahre trat Fox immer wieder neben seiner Tätigkeit für die Arbed auf. Und selbst als Rentner konnte ihn sein langjähriger Weggefährte Andy Bausch 2017 noch einmal für die Komödie „Rusty Boys“ vor die Kamera locken.

Im Gespräch mit unserem Videojournalisten Christophe Olinger kurz vor seinem Ehrentag blickt Fox selbst zurück und blättert in seinen Fotoalben.