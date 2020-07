Fern Weirich: Kobolde und Helden unter dem Stift

Exklusiv für Abonnenten

Das Festival international de la Bande dessinée in Contern hätte an diesem Samstag und Sonntag zum 27. Mal stattfinden sollen. Nur leider hat das Corona-Virus auch diese kulturelle Veranstaltung in eine – um es im Comic-Jargon auszudrücken – „leere Sprechblase“ verwandelt. Keine Comics in Contern in diesem Jahr, weder ein Tintin noch ein Astérix, auch nicht Spirou und Superjhemp – ihre Fans müssen auf ein nächstes Mal warten.