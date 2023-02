Zwei für den César nominierte Luxemburger Koproduktionen in der Kategorie "Bester Animationsfilm" gingen leer aus.

Kultur 2 Min.

César-Filmtrophäen verliehen

Femizid-Film "La Nuit du 12" gewinnt den Hauptpreis

Zwei für den César nominierte Luxemburger Koproduktionen in der Kategorie "Bester Animationsfilm" gingen leer aus.

Der Film „La Nuit du 12“ von Dominik Moll , der von der unmöglichen Untersuchung eines Frauenmordes erzählt, triumphierte bei den 48. Césars und sendete eine feministische Botschaft an einem Abend, an dem Regisseurinnen nur in den Reden präsent waren. Die renommierte Auszeichnung wurde am Freitagabend in Paris verliehen. Der Film des in Deutschland geborenen französischen Regisseurs („Harry meint es gut mit dir“) greift das Thema Femizid auf und erzählt die wahre Geschichte eines ungelösten Verbrechens an einer lebendig angezündeten Frau.

„La Nuit du 12“ wurde zudem mit fünf weiteren Trophäen ausgezeichnet, darunter die für die beste Regie und das beste adaptierte Drehbuch, das Moll in Zusammenarbeit mit Gilles Marchand verfasst hat.



Der César als bester Auslandsfilm ging an den Thriller „As Bestas“ des spanischen Regisseurs Rodrigo Sorogoyen. Er handelt von dem tödlichen Konflikt zwischen Einheimischen eines spanischen Dorfes und einem zugezogenen französischen Paar. Der 41-Jährige Regisseur hat sich mit Filmen wie „Die Macht des Geldes“ und „Die Morde von Madrid“ international einen Namen gemacht.

Nominierte Luxemburger Ko-Produktionen gingen leer aus

Als Bester Animationsfilm wurde „Ma famille afghane“ von Michaela Pavlatova ausgezeichnet. Nominiert waren in dieser Kategorie auch zwei Luxemburger Ko-Produktionen: von der luxemburgischen Firma Bidibul Productions „Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux“ und von Mélusine Productions „Ernest & Célestine: le voyage en Charabie“.



Zwei Luxemburger Koproduktionen sind César-Nominierte Die Kandidaten für die César 2023 stehen fest. In der engeren Auswahl sind zwei von luxemburgischen Firmen koproduzierte Animationsfilme.

Den Ehren-César erhielt der amerikanische Regisseur David Fincher, der die Auszeichnung persönlich entgegennahm. Zu den bekanntesten Filmen des 60-Jährigen zählen „Sieben“, „Fight Club“, „The Game“ und „Mank“.

Als Überraschungsgast trat Hollywood-Star Brad Pitt auf, mit dem Fincher mehrere Filme gedreht hat. Die Begegnung mit Fincher habe sein Leben verändert, er sei ein Perfektionist, sagte Pitt, der mit Ovationen empfangen wurde. Er bewundere ihn.

Der César - benannt nach dem Bildhauer César Baldaccini - ist die französische Version der Oscar-Filmpreise. Er wird seit 1976 verliehen.

Bester Film: „La Nuit du 12“ von Dominik Moll

Beste Regie: Dominik Moll für „La Nuit du 12“.

Beste Darstellerin: Virginie Efira in „Revoir Paris“.

Bester Darsteller: Benoît Magimel in „Pacifiction - Sturm auf die Inseln“.

Beste Nebendarstellerin: Noémie Merlant in „L'Innocent“.

Bester Schauspieler in einer Nebenrolle: Bouli Lanners in „La Nuit du 12“.

Beste Nachwuchsdarstellerin: Nadia Tereszkiewicz in „Les Amandiers“.

Bester Nachwuchsdarsteller: Bastien Bouillon in „La Nuit du 12“.

Bester Erstlingsfilm: „Saint Omer“ von Alice Diop

Bestes Originaldrehbuch: Louis Garrel, Tanguy Viel, Naïla Guiguet für „L'Innocent“.

Bester ausländischer Film: „As Bestas“ des Spaniers Rodrigo Sorogoyen

Beste Adaption: Gilles Marchand und Dominik Moll für „La Nuit du 12“.

Bester Animationsfilm: „Meine afghanische Familie“ von Michaela Pavlatova





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.