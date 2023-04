Warum Rob Krier weit mehr zu bieten hat als die Cité Judiciaire – und das mancher Luxemburger nicht weiß.

Neues OAI-Ehrenmitglied

Feierstunde für den Architekten Rob Krier

Daniel CONRAD Warum Rob Krier weit mehr zu bieten hat als die Cité Judiciaire – und das mancher Luxemburger nicht weiß.

Ehrenmitglied der Luxemburger Architekten- und Bauingenieurskammer (OAI) soll Rob Krier werden. Besser gesagt: Im Rahmen einer Feierstunde am 2. Mai wird ihm ganz offiziell sein neuer Titel vergeben; intern in der OAI abgestimmt wurde bereits im Oktober vergangenen Jahres. Alles, nicht ohne Laudatio selbstverständlich. Und die hält niemand anderes als François Valentiny, in dem Sitz der nach ihm benannten Stiftung in Remerschen. (Anmeldungen zum Festakt sind bis zum 28. April unter www.oai.lu möglich)

Aber eine Laudatio? „Er ist eben ein sehr guter Freund und ich ihm sehr verbunden“, sagt Valentiny mit Blick auf seine Vorbereitung. Die beiden sind über Jahrzehnte immer wieder in Kontakt geblieben. Das weiß auch OAI-Direktor Pierre Hurt, der nicht ohne Grund um die Feierstunde in der Stiftung und den Beitrag Valentinys ausgewählt hat. Krier zeigte unter anderem 2018 seine Skulpturen im Stiftungssitz - zentrale Anknüpfungspunkte, wenn es um die Wesenszüge Kriers und seine Handwerklichkeit, Formfindung und Orientierung seiner Architektur geht.

Rob Krier zeigte seine Skulpturen 2018 im Sitz der Valentiny Stiftung. Foto: Anouk Antony

Rob Krier hält am 2. Mai selbst zunächst einen Vortrag über seinen Weg in der Architektur und besonders in der Stadtplanung, seine Schwerpunkte und Ansätze, seine realisierten Bauten - und nicht zuletzt seine Herangehensweise. „Da steckt ja dann schon ungemein viel drin - und es ist auch gut, wenn er am besten selbst erklärt. Und nicht zu vergessen: Seine Arbeiten sprechen eigentlich für sich selbst“, sagt Valentiny, der sich mit seiner Würdigung an den Vortrag anschließen soll.

Sind sich die Luxemburger eigentlich darüber bewusst, was Krier geleistet hat? Im Großherzogtum selbst sind bis auf die Cité Judiciaire in der Hauptstadt nur wenige Rob Krier-Projekte realisiert worden. Zumal eine besondere Qualität in den von ihm gestalteten Stadtlandschaften in Berlin, Potsdam, Wien, Den Haag und Amsterdam liegt.

Die Zeichnung ist ebenfalls ein Teil seines künstlerischen Prozesses. Foto: Archiv LW

Ist Kriers kritischer Geist dabei der eigene Fluch? Der 1938 in Grevenmacher geborene Architekt und Stadtplaner ist selbst nicht auf den Mund gefallen. Immer wieder nahm er seine eigene Zunft und die städtebaulichen Verantwortlichen in Politik und öffentlicher Verwaltung unter Beschuss – und musste selbst gerade in Sachen Cité Judiciaire ordentlich einstecken. „Einige Kollegen bauen hier [Anm. d. Red: in Luxemburg] die ekelhaftesten Sachen, das ist einfach nicht zu fassen. Am Boulevard Royal hat man in den 70er-Jahren fast alles abgerissen, was man abreißen konnte – nur sehr wenige Einzelgebäude haben das Massaker überlebt“, sagte Krier, der unter anderem als Hochschullehrer an der TU Wien und der Yale University in den USA wirkte, 2008 im Gespräch mit dem Magazin „Télécran“.

Foto: Archiv LW

„Städte verändern ständig ihr Gesicht, das war bereits in früheren Zeiten so. Eine Baustelle beinhaltet auch stets die Hoffnung, dass an die Stelle des Alten etwas noch Schöneres tritt. Romanische Kirchen machten gotischen Kathedralen Platz, und so fort. Heute aber wird Hässliches durch noch Hässlicheres ersetzt!“, so Krier damals. Jemanden wie Krier in einer Zeit zum Ehrenmitglied des OAI zu machen, in der der Zunftkollege Christian Bauer so etwas wie einen Architekturbürgermeister vorschlägt, ist also durchaus auch als politisches Statement zu verstehen.

François Valentiny zählt selbst zu den wichtigsten Architekten des Landes. Foto: Valentiny Foundation

François Valentiny kann nicht nur als Freund diese Skepsis und manch harsche Kritik von Krier nachvollziehen. „Rob - und auch sein Bruder Léon - machten mich in einer orientierungslosen Zeit auf einen Weg aufmerksam, der heute immer mehr zugunsten von Profit und durch den Mangel an einer wirklich guten übergeordneten Baukultur verdrängt wird. Lächerliche Prozeduren machen den Bauprozess langwierig und teuer. Der Mensch steht dabei nicht mehr im Mittelpunkt. Die Sinnlichkeit ist aus der Architektur verschwunden. Wir, die wir in den 1970er-Jahren heiß darüber diskutierten, was die Architektur bewegen kann, wie sie mit dem gebauten Erbe umgeht, sollen uns mit einem heutigen Konformismus an vielen Stellen abfinden. Schon in der Ausbildung wird Architekten und Bauingenieuren keine echte Vertiefung oder ein anderer Blick vermittelt.“

Die Cité judiciaire ist eines der wenigen Projekte, die Krier in seinem Heimatland realisierte. Foto: Serge Waldbillig

Für Valentiny - und das wird der Kern seiner Würdigung - sind diese persönlichen Erlebnisse und Debatten mit Krier entscheidend. Sie lernten sich in Wien kennen, wo Valentiny studierte und Krier lehrte. Sie machten die Herkunft in Luxemburg zur Grundlage ihres Austauschs - und die Fragen, was zeitgenössische Architektur leisten muss. Gemeinsam ist ihnen das handwerkliche Elternhaus: Valentiny ist der Sohn eines Tischlers, Krier der Sohn eines Schneiders. „Natürlich hat so ein Elternhaus dann auch das Denken und den Blick auf die Architektur beeinflusst. Auf die Materialien, die Ausarbeitung im Detail. Architektur ist zutiefst auch ein Handwerk - aber das wollen viele nicht mehr hören.“

