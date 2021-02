Fausti ist tot: Entertainer und Gute-Laune-König

Niemand war so beliebt und wurde zugleich so belächelt wie Fausto Cima. Nun hat sich Luxemburgs “Fausti National” im Alter von 80 Jahren endgültig von der Bühne verabschiedet.

Alter ist eine Frage der Einstellung: Was für die meisten Menschen wie ein schwacher Trost, ja manchmal geradezu ein Freifahrtschein ins Land der Lächerlichkeit ist, gar öfters wie zynischer Hohn klingen mag, straft Fausti Lügen. Denn sein Alter sieht man dem Musiker auch noch am 24. Juli 2020, mitten in der Corona-Pandemie, als er seinen 80. Geburtstag feiert, nicht an.



„Es ist doch schon ein Glück, dieses Alter zu erreichen! Ich wünsche mir nur, weiterhin gesund zu bleiben und diesem Corona-Virus nicht über den Weg zu laufen“, verrät der in Luxemburg-Grund an den Ufern der Alzette Geborene damals dem “Luxemburger Wort” im Interview ...