(mth) - Der ehemalige Motörhead-Gitarrist "Fast Eddie" Clarke ist am Mittwoch in einem Krankenhaus im Alter von 67 Jahren an einer schweren Lungenentzündung gestorben. Das teilte die Band am Donnerstag auf ihrem offiziellen Facebook-Account mit.

Mit Eddie Clarke verschwindet das letzte lebende Mitglied der klassischen Motörhead-Besetzung. Schlagzeuger Phil „Philthy Animal“ Taylor verstarb am 11. November 2015, Sänger und Bassist Lemmy Kilmister am 28. Dezember desselben Jahres.