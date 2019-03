Le festival des migrations s’ouvre pour sa 36e édition: Du 1er au 3 mars, le festival des migrations ainsi que le 19e Salon du livre et des cultures et ArtsManif se tiendront à la Luxexpo the Box.

«Faire société ensemble»

L’association CLAE organise depuis 36 ans le festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté. Festival désormais incontournable, plus de 400 associations, mais aussi des écrivains et des artistes seront présents du 1er au 3 mars pour témoigner de la diversité culturelle du Luxembourg.

Plus que «le vivre ensemble», CLAE poursuit l’objectif de «faire société ensemble», et ce en tenant compte des cultures d’origine de chacun. Par son aspect multiculturel, le Luxembourg accueille comme une évidence ce festival qui constitue aujourd’hui un moment fort de l’année.

Les moments forts du festival sont musicaux

«Quoi de plus efficace que de présenter sa cuisine ou faire écouter sa musique pour montrer son identité?», tel est le discours de Jean Philippe Ruiz, le coordinateur du festival. Ainsi, 80 stands de cuisine et divers concerts permettront aux visiteurs de faire le tour du monde en un week-end.

Les moments forts du festival sont musicaux. L’aire lusophone sera à l’honneur le vendredi 1er mars au soir avec un concert de Forró brésilien, musique populaire et expression du métissage culturel par excellence, et un concert de musiciens capverdiens, communauté très présente au Luxembourg.

Le lendemain soir, Génération Gospel ouvrira le bal en mêlant blues, soul et voix profondes et laissera place à 22.30 heures à Dren Abazi & Zig zag Orchestra, un groupe kosovare qui fera, sans aucun doute, danser le public.



D’autres disciplines artistiques représentés

Les élections européennes approchants, diverses conférences et discussions autour de l’Europe, de la citoyenneté, de l’exil mais aussi des personnes LGBT demandeuses d’asile, rythmeront le festival. Dans le cadre du 19e Salon du livre et des cultures, les visiteurs pourront également rencontrer la centaine d’écrivains venus du monde entier au cours de rencontres signatures ou publiques.

Outre la littérature, d’autres disciplines artistiques seront représentés grâce au 7e ArtsManif. Plasticiens, photographes, peintres et sculpteurs seront présents.

Bien que les dons soient les bienvenus en raison des coûts engendrés (près de 40.000 euros, tout de même), le festival a pris le parti de la gratuité et de l’ouverture à tous... une évidence au vu des valeurs qu’il soutient.



Le festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, vendredi 1er mars à partir de 18 heures, samedi 2 mars à partir de 12 heures et le dimanche de 12 heures à 20 heures. Entrée libre. Pour plus d'informations: www.clae.lu/festival



Les moments forts

Vendredi 1er mars à 21 heures: Caminhos Lusos - concerts de Leo Di Mola Forró, Rui Almoli et Duda Andrade & Band.

Samedi 2 mars à 15.30 heures: lecture et échange autour du livre «Rue des droits de l’Homme – La fronde des sans-abri» avec l’auteur belge Georges de Kerchove et Gilbert Pregno, président de la commission consultative des Droits de l’Homme.

Dimanche 3 mars à 15.30 heures: Conférence sur la poésie dans tous ses états. Avec les poètes Miriam R. Krüger (Pérou-Luxembourg) et Florent Toniello (France-Luxemboug)

Dimanche 3 mars à 17 heures: spectacle de conte par la poétesse franco-béninoise Eurydice Reinert Cend, idéal en famille.