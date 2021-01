Faire bonne figure

L'exposition «Figure Print» au MNHA et à la BnL réunit 84 artistes-graveurs d’hier et d’aujourd'hui.

Le Musée national d’Histoire et d’Art (MNHA) et la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) unissent leurs forces et leurs ressources et, après de longs mois de préparation, présentent leur exposition commune «Figure Print». L’atelier de gravure Empreinte s’est également joint au projet.



Le sous-titre «La représentation humaine dans la gravure au Luxembourg de 1945 à nos jours» est bien plus explicite quant au contenu de ce rendez-vous: représenter des hommes et des femmes dans différents espaces de vie ...