von Marc Thill



Geschichten, Mythen und Märchen helfen Kindern, einander zu akzeptieren, Ängste zu überwinden, in die dunklen Ecken des Daseins vorzudringen und von dort wieder herauszufinden. Mit der Welt des Erzählens entwachsen wir unseren Kinderschuhen – doch was dann? Was wird aus all dem? Was wird aus dieser Magie, wenn Kinder plötzlich keine Kinder mehr sind? Verschwindet der Zauber oder bleibt er in den Wäldern der Erinnerung verwurzelt?

Auch der böse Wolf ist dabei

Vielleicht lässt sich die Schatzkammer der Kindheit wieder öffnen ...