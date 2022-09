Frauen in der Gesellschaft Fabienne Hollwege macht mit ihrem neuen Projekt Räume frei von Nora SCHLOESSER / Heute um 18:00

In Fabienne Hollweges neuem Buchprojekt steckt nicht nur Jahre an Arbeit, sondern auch jede Menge Emotionen und persönliche Erlebnisse. Mit ihren Texten und Songs will sie auf strukturelle Probleme in unserer Gesellschaft aufmerksam machen. Foto: Chris Karaba