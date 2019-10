„Nur die, die mich lieben, nehmen den Zug“, hat er auf seinem Sterbebett verkündet. Jean-Baptiste Emmerich ist Maler, lebt in Paris, will aber in Limoges seine ewige Ruhe finden – für seine Verwandten und Freunde das Ende der Welt.

Ewige Ruhe in Limoges

Marc THILL „Nur die, die mich lieben, nehmen den Zug“, hat er auf seinem Sterbebett verkündet. Jean-Baptiste Emmerich ist Maler, lebt in Paris, will aber in Limoges seine ewige Ruhe finden – für seine Verwandten und Freunde aus der Pariser Künstlerwelt das Ende der Welt.

1998 erschien „Ceux qui m'aiment prendront le train“ , ein Film des Regisseurs und Theatermachers Patrice Chéreau mit Charles Berling, Valeria Bruni-Tedeschi und Jean-Louis Trintignant in den Hauptrollen ...