(asc/dpa) - Als erster Ort in Luxemburg wird Schengen das Europäische Kulturerbe-Siegel bekommen. Das habe die Europäische Kommission angekündigt, teilte das luxemburgische Kulturministerium mit. Schengen stehe mit der Unterzeichnung des Schengenvertrags (1985) zur Abschaffung von Grenzkontrollen für die europäische Integration. Die Auszeichnung soll dem kleinen Winzerort im Dreiländereck zu Deutschland und Frankreich im Europäischen Kulturerbejahr 2018 verliehen werden.



Das Siegel wird seit 2013 an Orte, Kulturstätten und Denkmäler vergeben, die Meilensteine in der Gestaltung des heutigen Europas sind. Mit der Ehrung soll das Gemeinschaftsgefühl der EU-Bürger gestärkt und der interkulturelle Austausch gefördert werden. Bislang tragen 29 Orte dieses Label. In diesem Jahr hatten 19 EU-Länder 25 Vorschläge gemacht.



Neben Schengen wurden auch diese Stätten ausgewählt:



Die Dohány-Synagoge (Ungarn),



die Festung von Cadine (Italien),



die Kirche von Javorca (Slowenien),



das Konzentrationslager in Natzweiler und dessen Zweigstellen (Frankreich und Deutschland),



die Stätten des musikalischen Kulturerbes in Leipzig (Deutschland),



die Gedenkstätte von Sighet (Rumänien),



der „Bois du Cazier“ (Belgien)



und der Maastrichter Vertrag (Niederlande).



Schengen wurde 2013 schon einmal für das Siegel vorgeschlagen. Das Label bekam der Ort damals jedoch nicht.