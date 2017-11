(mt) - Wird Esch das Label „Kulturhauptstadt 2022“ bekommen? Die Entscheidung fällt an diesem Freitag. Um 14.15 Uhr wird sie im Kulturministerium verkündet.

Rückblick: Im Juni 2016 stellte die EU-Jury in einem ersten Dossier der Escher schwerwiegende Mängel fest. Hierauf wurde ein neues Führungsteam eingesetzt, eine neue Thematik ausgearbeitet, neue Ideen kamen auf den Tisch. Die Stadt Esch/Alzette entwarf sogar eine langfristige Kulturstrategie, die bis ins Jahr 2027 reichen wird. Alle Süd-Gemeinden außer Käerjeng stiegen mit ins Boot und werden auch – sollte das Kulturfest stattfinden - zur Kasse gebeten. Und auch die Nachbargemeinden aus Lothringen machen sich große Hoffnungen. Am vergangenen 15. September wurde eine neues Dossier an die Brüsseler Jury weitergereicht.

Alles scheint also bestens, und trotzdem bleibt der Endspurt spannend. Hinter vorgehaltener Hand sagt man in der Minette-Metropole, es wäre eine Katastrophe, sollte Esch/Alzette das begehrte Label nicht bekommen. Daran glauben will aber keiner. Ob sich die ganze Mühe gelohnt hat, wird sich heute zeigen.