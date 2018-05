La Capitale européenne de la Culture Esch 2022 refait l'actualité. Une fois encore, les nouvelles ne sont pas bonnes et pourraient même mettre en péril l'ensemble du projet.

Esch 2022: vacances de postes

La Capitale européenne de la Culture Esch 2022 refait l'actualité. Une fois encore, les nouvelles ne sont pas bonnes et pourraient même mettre en péril l'ensemble du projet.



Esch 2022 n'aura bientôt plus de coordinateur général et de directrice artistique: Andreas Wagner et Janina Strotegen devraient se voir confier de nouvelles missions au sein de l'asbl Esch.



Un récent groupe de travail constitué ad hoc et composé de membres de l'asbl Esch 2022 et de personnalités extérieures a rendu ses conclusions: Andreas Wagner et Janina Stroetgen doivent quitter leurs postes respectifs et se voir confier de nouvelles missions pour l'année européenne de la Culture.



Le conseil d'administration d'Esch 2022, qui a salué à l'unanimité cette décision, avait prévu de discuter dans un avenir très proche avec les deux intéressés. Sauf, que mardi, les événements se sont à nouveau bousculés.



Mardi matin, Georges Mischo, président de l'asbl Esch 2022 et bourgmestres d'Esch a rencontré des collègues-bourgmestres d'autres communes impliquées dans le projet Esch 2022. La question d'un nouvel organigramme a bien sûr été évoquée, signale Georges Mischo. Hier, des informations confidentielles ont fuité de cette réunion et on été transmises au "Tageblatt". "A qui bon?", s'insurge Mischo, "cela ne fait pas avancer le projet!".

Ce nouvel épisode risque-t-il de mettre en péril Esch 2022?. "J'espère que non!": Georges Mischo rste malgré tout optimiste.



Andreas Wagner et Janina Stroetgen, contactés hier aprés-midi, n'ont pas voulu réagir. "C'est beaucoup trop tôt. Nous attendons que le conseil d'administration nous informe. Ensuite, nous allons négocier. Pour le moment, nous en commentons pas."

En attendant, Esch 2022 va relancer un appel à candidature pour trouver un nouveau directeur général et un directeur administratif. Le duo Wagner-Stroetgen devrait pouvoir se concentrer sur la programmation artistique.



Le commentaire

Esch leaks

Cela devait être une simple réunion entre bourgmestres. Et voilà que des informations sensibles et confidentielles fuitent. Georges Mischo, bbourgmestre d'Esch et président de l'asbl Esch 2022 est vraiment not amused. «A quoi bon?», s'insurge-t-il. De là à parler d'un règlement de comptes, il n'y a peut-être qu'un pas, mais force est de constater qu'avec cette «nouvelle affaire», le projet Esch 2022 ne sort vraiment en rien renforcée. Esch et ses communes avoisinantes seront-elles capables de mener à terme le projet d'Année européeen de la Culture, si elles s'égratinent à tour de bras. L'entente cordiale a de nouveau pris un sacré coup. Il serait grand temps, que toutes les parties mettent en sourdine leurs passés, leurs basses «querelles de clocher» pour œuvrer ensemble (!). L'occasion qui s'offre au Bassin minier est unique et formidable. Il faut en profiter... Les «Minettsdäpp» attendent enfin des actes concrets, des projets palpables. Le temps des belles promesses ou paroles est révolu. Reparler de Culture n'est plus un luxe, mais une vitale nécessité. Chercher le fauteur de troubles ne fera pas avancer les choses.