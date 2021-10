Une première sélection de manifestations vient d'être présentée.

Capitale européenne de la Culture

Esch 2022 lève le voile

Le rendez-vous était attendu de longue date. Nancy Braun, la directrice générale d'Esch 2022 a enfin levé le voile sur une partie de la programmation de la Capitale européenne de la Culture, qui dès le 26 février 2022 s'installera dans onze communes du Bassin minier et huit du côté français du Val d'Alzette.

Une grande conférence de presse internationale organisée mercredi à la Rockhal fut organisée pour marquer l'événement.

Nancy Braun, directrice générale d'Esch 2022. Photo: Claude Piscitelli

La présentation s'est ouverte par un message vidéo de la Grande-Duchesse Maria Teresa, qui a accepté le patronage d'Esch 2022. «C'est un honneur et une joie pour le Luxembourg, mon pays d'adoption et de cœur. Esch 2022 va, j'en suis convaincue, fortifier notre volonté de vivre ensemble», a souligné la souveraine.

Pas de droit à l'erreur Esch 2022 s'est lancé un défi de taille en misant sur le volet participatif de ses rendez-vous.

L'apothéose

Sam Tanson, ministre de la Culture, en évoquant la date du 26 février 2022 a parlé d'«une apothéose d'un long processus» qui va perdurer bien au-delà de 2022. «Cette Capitale va s'engager à promouvoir et à développer la diversité culturelle d'un espace qui partage les mêmes valeurs communes, le tout dans un fort esprit européen.»

Sam tanson, ministre de la Culture. Photo: Claude Piscitelli

Le territoire en question a une superficie de 273 km2, une population de quelque 200.000 habitants de 122 nationalités différentes, cinq langues y sont parlées au quotidien, rappellent les organisateurs.

«On y est»

Georges Mischo, député-maire d'Esch/Alzette mais aussi président de l'asbl «Capitale européenne de la Culture», a souligné: «On y est. Dans 121 jours aura lieu le coup d'envoi. C'est demain. Aujourd'hui, c'est comme pour Noël, on ouvre un paquet cadeau et on découvre son contenu.»

Georges Mischo, président d'Esch 2022. Photo: Claude Piscitelli

Nancy Braun a quant à elle rappelé l'importance du volet participatif de la programmation. Les populations des communes impliquées sont invitées à prendre à bras le corps les événements qui leurs seront proposés.

Françoise Poos, directrice artistique, a rappelé que la présentation de ce jour est le résultat de deux années de travail.

Développement durable

Tous ceux qui ont pris la parole ce mercredi se sont accordés à mettre en avant non seulement le volet transfrontalier des manifestations, mais aussi et surtout la mise en valeur de la diversité culturelle de ce vaste territoire, qui s'agit au-delà de 2022 de promouvoir de manière durable. Le tout dans un constant dialogue entre le passé et le futur, des terres rouges rouges à la matière grise. Comme pour mieux souligner la reconversion des anciennes terres industrielles en terres de sciences et de savoir.

Françoise Poos, direcrtice artistique d'Esch 2022. Photo: Claude Piscitelli

Après ces paroles de rappel des fondamentaux du concept même d'Esch 2020, a eu lieu la présentation d'une sélection pointue de rendez-vous d'une programmation dense et variée. Sur les quelque 600 candidatures suite à l'appel d'Esch 2022, quelque 130 projets ont été retenus. Ce qui représente 2.000 événements, dont près de 1.000 pour le seule territoire de la Ville d'Esch. Les autres communes participantes seront mises à l'honneur à tour de rôle durant un mois.

Voici donc un bref aperçu significatif du menu d'Esch 2022.

Théâtre: Idiomatic du 28 au 30 janvier au Théâtre d'Esch. Ah, l’Europe ! C’est simple : en France, on parle le français; en Allemagne, l’allemand; en Italie, l’italien; au Portugal, le portugais; et au Luxembourg, le luxembourgeois... et aussi toutes ces langues ! Pour des raisons historiques et géographiques, le Luxembourg est devenu ce puzzle linguistique où s'entremêlent ces différents idiomes, que l'on parle à différents endroits, à différents moments et dans différents milieux.

Danse, Héritage, Théâtre: Panorama du 28 janvier au 10 décembre au Théâtre d'Esch. Tout au long de l’année 2022, la programmation du Théâtre d’Esch / Esch2022 dessinera un Panorama de l’Homme de Esch, le citoyen et l’humain d’aujourd’hui vivant et travaillant sur le territoire de Esch 2022. L’histoire, les langues, le passé industriel, les institutions internationales, le rapport à l’Autre, les communautés nationales, la condition féminine, mais aussi la pop culture seront abordés.



Arts numériques, Arts visuels, Pluridisciplinaire, Sciences et technologies: Hacking Idendity - Dancing Diversity, du 27 février au 15 mai, Möllerei, Belval. L'exposition aborde la question de l’identité. Elle en explore la diversité en passant du particulier à l'universel, de l'esthétique à l'intellectuel, de l'historique au futuriste, de l’humain au non-humain. L'exposition est organisée en collaboration avec le ZKM | Centre d'art et de médias de Karlsruhe.

Arts plastiques, Héritage, Auguste Trémont en 2022, du 24 février au 16 avril, Galerie Schlassgoart, Esch.



Architecture, Arts numériques, Arts plastiques, Arts visuels, Design, Musique pop / rock / électro, Héritage, Pluridisciplinaire, Sciences et technologies, Rëm.xx, du 2 novembre 2021 au 1.septembre 2022, Rumelange.

Dès 2022, la Ville de Rumelange a acquis le Site Albert Hames, composé de l’ensemble des maisons et de l’atelier du sculpteur renommé défunt Albert Hames. Prévu pour être un hébergement touristique ouvert toute l’année, le futur site Albert Hames se distinguera par une approche multifonctionnelle unique en son genre.



Danse, A l'Aplomp du Vide, du 27 décembre au 26 juin, L'Arche, Micheville.

Des danseurs défient la gravité pour vous faire (re)découvrir les hauts fourneaux de Belval.

Arts numériques, Arts plastiques, Arts visuels, Musique classique / contemporaine / Opéra, Musique jazz, Pluridisciplinaire: The Sound of Data, du 1. février au1. décembre décembre, Rockhal. Le projet vise à transformer des données scientifiques en musique. Il explore de nouvelles façons de créer, d'interpréter et de vivre la musique et l'art en utilisant des données multi-sources comme éléments de base du processus créatif, c'est-à-dire en remixant les approches scientifiques et artistiques.



Cette brève présentation est loin d'être exhaustive. L'agenda sera réactualisé régulièrement.

La journée presse s'est poursuivie tout au long de l'après-midi avec des interventions de Claude Turmes, ministre de l'Aménagement du territoire, Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement du territoire. Le programme a aussi été complété par des tables-rondes sur la coopération transfrontalière, le développement durable et finalement par une promenade commune dans la ville d'Esch.



Pour tout savoir: www.esch2022.lu

