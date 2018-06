L'année européenne de la Culture Esch 2022 vit un énième rebondissement. Fallait-il prolonger au-delà du 30 juin les contrats du coordinateur général et de la directrice artistique? La question est désormais tranchée.

Kultur 3 Min.

Esch 2022: le doute est levé

Thierry HICK L'année européenne de la Culture Esch 2022 vit un énième rebondissement. Fallait-il prolonger au-delà du 30 juin les contrats du coordinateur général et de la directrice artistique? La question est désormais tranchée.

L'association Esch 2022 se sépare de son coordinateur général, Andreas Wagner, et de sa directrice artistique, Janina Stroetgen. Ainsi en a décidé le conseil d'administration d'Esch 2022, l'association porteuse de l'année européenne de la Culture 2022. «Il n'est pas question de renvoi, mais de non-prolongement de leur contrat respectif», a insisté, jeudi matin, lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville d'Esch, Georges Mischo, le président d'Esch 2022. «Nous leur avons proposé de nouveaux postes, mais ils ont refusé.»

Commentaire: Gardons espoir Le conseil d'administration, d'Esch 2022, a entériné le décision de se séparer d'Andreas Wagner et Janina Stroetgen. Avant la conférence de presse, la consigne fut simple: ne pas communiquer en amont.

En clair: Andreas Wagner, jusque-là coordinateur général, aurait été nommé directeur artistique, poste qu'occupait Janina Stroetgen, qui, elle, serait devenue attachée de presse. «Soit un déclassement inacceptable, qui plus est dans le deuxième cas. Aucunement, les fonctions proposées ne correspondent aux responsabilités que nous avons exercées jusqu’à présent», indiquent Andreas Wagner et Janina Strotgen dans un communiqué de presse publié jeudi près-midi. «De plus, la reconduction de notre contrat à durée déterminée telle qu’elle nous a été présentée est contraire à la loi. (...). Selon la législation du travail, le contrat à durée déterminée dont nous bénéficions actuellement représente déjà un contrat à durée indéterminée; la fin du contrat au 30 juin est contraire à la loi. Nous voulons continuer à remplir notre contrat actuel. Pour cela, nous comptons entreprendre les démarches juridiques nécessaires». «Des propositions inacceptables, qui impliquent aussi une baisse de salaire de 30 %. Je ne me vois pas occuper le poste de Janina», s'insurge Andreas Wagner.

Cinq postes à pourvoir

Face à la nouvelle donne, Georges Mischo et son équipe vont procéder à un appel à candidatures. Cinq postes sont à pourvoir: un directeur général, un directeur administratif et financier, un directeur artistique et deux assistants. Les potentiels candidats devront disposer de quels bagages? Selon quels critères seront-ils sélectionnés? «Ils seront choisis selon leurs connaissances, leurs compétences et leurs capacités», note Pim Knaff, secrétaire d'Esch 2022 et échevin de la Culture.



La connaissance de la langue luxembourgeoise et du tissu culturel du pays serait un grand avantage, précise Roberto Traversini, vice-président et bourgmestre de Differdange. Pour connaître plus de détails de cet appel à candidatures, qui sera également lancé à l'international, il faudra patienter jusqu'au 30 juin, date à laquelle les avis officiels seront publiés par voie de presse.

De nouvelles têtes en automne

Pour savoir qui prendra la relève, il faudra attendre l'automne, ont assuré les responsables hier. Après l'attribution du label capitale européenne de la Culture en novembre 2017, il aura donc fallu attendre plus de six mois avant de pouvoir poursuivre les travaux préparatoires. «Il est important de travailler sur des bases solides pour avancer», insiste Roberto Traversini.



«En arrivant, nous avons été confrontés à une situation particulière en ce qui concerne la comptabilité et le financement. Pour répondre à une partie des recommandations du jury européen nous avons dû faire une analyse complète de la situation. C'est ce qu'a fait le groupe de travail ad hoc», précise pour sa part Pim Knaff.



Les responsables d'Esch 2022. Photo: Thierry Hick

En attendant le nouvel organigramme promis, Esch 2022 a préféré hier mettre l'accent sur d'autres points. Comme par exemple, le financement de l'année culturelle qui connaîtra quelques changements. Fini donc le temps où chaque commune devait participer à un fonds commun. Dorénavant, seul le financement de projets concrets mettra à contribution les caisses des différentes administrations communales – jusqu'à la moitié de ces dépenses pourront être à la charge d'Esch 2022. Avec ce nouveau plan financier, Michel Wolter, le bourgmestre de Bascharage, encore récalcitrant, pourrait se laisser convaincre de rejoindre le mouvement. La Métropole du Fer avec une contribution de dix millions d'euros est la seule ville à contribuer directement – en plus des 40 millions du ministère de la Culture – au financement du projet.



Commentaire: Et si on reparlait de Culture? La prolongation de six mois des contrats d'Andreas Wagner et Janina Strötgen crée un malaise

Autre nouveauté annoncée: le 15 juillet sera lancé un nouvel appel à projets qui s'adresse tant aux communes, qu'aux associations ou qu'aux personnes privées et qui plus est, ne se limite pas au seul Bassin minier, mais à l'ensemble du pays, voire même au-delà de nos frontières. «Nous avons déjà reçu des demandes intéressées de Trèves et d'ailleurs, mais aussi de quelques villes asiatiques», se réjouit Georges Mischo. Des idées qui devront impérativement être réalisées dans l'une des communes d'Esch 2022.