Kultur 4 Min.

Esch 2022 : le bout du tunnel approche

Thierry HICK Esch 2022, capitale européenne de la Culture, sort de sa réserve et soigne sa communication.

La directrice générale d’Esch 2022, Nancy Braun (d.) et son équipe sortent de l’ombre et se lancent dans une vaste campagne d'information. Les «Open Market Days», ce vendredi et demain samedi, ne sont qu’une première étape de ce travail de sensibilisation à l’adresse des quelque 200.000habitants de la région. Photos: Gerry Huberty

Dans pile deux ans, le 22 février 2022, la fête débutera: ce mardi-là sera donné le coup d'envoi d’Esch 2022, Capitale européenne de la Culture. Promise et attendue de longue date, la conférence de presse jeudi matin à la «Muart-Hal» d’Esch/Alzette a permis à Nancy Braun, la directrice générale d’Esch 2022, et à toute son équipe de rappeler les lignes fédératrices de cette Capitale européenne de la Culture.

Ces «Open Market Days» – ouverts aux professionnels du secteur ce vendredi et demain samedi au grand public – sont aussi l’occasion pour l’asbl Esch 2022 de sortir de son long silence et d’informer le public sur les festivités à venir. Pour les détails de la programmation, il faudra encore patienter...



Une certitude pourtant: l’heure est venue de communiquer avec l’extérieur et d’informer les quelque 200.000 habitants des 41 villes et villages luxembourgeois et français situés de part et d’autre de l’Uelzecht. Le site www.esch2022.lu a lui aussi fait peau neuve.



La directrice générale d’Esch 2022, Nancy Braun (2. à g.) et son équipe sortent de l’ombre et se lancent dans une vaste campagne d'information. Photo: Gerry Huberty

L’installation multimédia en ouverture du long tunnel installé à la «Muart-Hal», ainsi que les témoignages de quatre acteurs d’horizons différents – on y reconnaît entre autres Laurent Zeimet, bourgmestre de Bettembourg, défendant l’idée d’une exposition autour du géant allongé du Parc Merveilleux – donnent le ton: les propositions culturelles d’Esch mettront à l’honneur l’art digital sous toutes ses formes - mais pas que, insiste Nancy Braun.

Les casques de réalité virtuelle en fin de parcours donnent un premier aperçu à quoi l’on peut s’attendre pour la cérémonie d’ouverture, coorchestrée par la société berlinoise Battle Royale, déjà à l’œuvre à Aarhus en 2017. Le rendez-vous est fixé au 22.2.22, la date palindrome n’est pas un hasard.



606 candidatures

L’appel à projets, prolongé jusqu’au 31 décembre 2019 a connu un vif succès. «Nous avons reçu 606 candidatures, nous en avons évalué deux tiers. Elles sont représentatives de l’ensemble du secteur culturel de la région» se félicite la directrice du programme culturel Françoise Poos.

Le volet «Remix Art» avec 32 % a récolté le plus de demandes, suivi de «Remix Europe» (25 %), «Remix Yourself» (23 %) et «Remix Nature» (20 %). Les quatre facettes du thème «Remix» sont couvertes.



Le thème «Remix» sera au centre des débats. Photo: Gerry Huberty

Esch 2022 ne soutiendra financièrement les projets retenus qu’à hauteur de maximum 50 %. Une mesure qui a fait grincer des dents dans le passé. Esch 2022 est à la recherche de solutions nouvelles: comme par exemple rapprocher des porteurs de projets et des responsables de sociétés désireux de soutenir financièrement l’une ou l’autre proposition. Une nouvelle mesure annoncée hier.



Quelques pistes de programmes



Françoise Poos a par ailleurs lâché sans trop rentrer dans les détails quelques pistes plus générales de la programmation. L’ancien site de la Möllerei de Belval, qui aux côtés d’autres installations de Belval (le projet de loi relatif suit son cours), deviendra l’un des épicentres d’Esch 2022, servira de cadre à quelques expositions de grande envergure, irréalisables dans le centre d’Esch. Nancy Braun précise: «Esch-Belval sera complémentaire aux autres sites, il ne sera pas question d’un quartier général et il n’y a pas de hiérarchisation des sites.»



La directrice générale a profité du rendez-vous pour rappeler, une fois encore, quelques points qui lui tiennent tout particulièrement à cœur. «Esch 2022 ne sera pas que notre fête à nous, mais la fête de tous les habitants. Le volet participatif des programmes est de toute première importance.»



Thierry Kruchten, responsable tourisme et mobilité, a quant à lui souligné l’importance de trouver de nouveaux moyens de mobilité pour encourager une promotion touristique tant nationale qu’internationale.



Sylvain Mengel, le coordinateur culturel de la CCPHVA (Communauté des communes Pays haut val d’Alzette), ne peut que se joindre à l’enthousiasme de tous. «Nos territoires sont en pleine mutation, le potentiel de développement est énorme, notre population en pleine expansion. La culture est un moteur pour accompagner ces transformations.» Nancy Braun a promis plus de détails dans les semaines à venir. La campagne d'information ne fait que débuter...

«Open Market Days» ce samedi 22 février de 10 à 18 heures à la «Muart-Hal», 108 A, boulevard Kennedy, Esch-sur-Alzette (à côté du Bureau de Police). Infos et inscriptions sur: wwww.marketdays.esch2022.lu