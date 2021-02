«Digital Press Day»: quelques avancées sur la programmation dévoilées.

Esch 2022: La dernière ligne droite

Thierry HICK «Digital Press Day»: quelques avancées sur la programmation dévoilées.

Esch 2022, Capitale européenne de la Culture: la date fatidique approche à grands pas. Dans le but de faire le point sur les préparatifs, la directrice d’Esch 2022, Nancy Braun, et son équipe ont organisé vendredi un «Digital Press Day»: plus de quatre heures de discussions, de rencontres, de présentations pour présenter un état des lieux le plus large possible pour amorcer la dernière ligne droite.

Vendredi matin également, la radio socio-culturelle 100,7 de son côté publiait sur son site deux heures avant le début du rendez-vous digital d’Esch 2022 son enquête sur l’avancée des projets déposés. Et avec à la clé, un constat sans appel: sur les 132 projets déposés, seuls 20 ont d’ores et déjà été signés. Sont avancés des problèmes avec une convention liant Esch 2022 aux porteurs de projets trop contraignante et des difficultés de financement...

«Cette année est aussi un projet de société et d’échanges. L’identité de toute une région va changer et en ressortira renforcée. Les projets vont donner vie à ces idées. Il s’agit de dépasser les frontières. A nous de donner l’exemple.» Nancy Braun, directrice générale d'Esch 2022

Le «Digital Press Day», avec une mise en scène savamment orchestrée et chronométrée depuis le Centre Wax de Pétange, a débuté avec une prise de parole de Sam Tanson. Pour la ministre de la Culture, Esch 2022 «en reliant le passé au futur, en rapprochant deux régions étroitement liées, va ouvrir de nouvelles et durables perspectives.»

Nancy Braun, tout en insistant sur l’apport du Grand-Duché dans la construction européenne, a rappelé que le rendez-vous d’Esch 2022 doit dépasser le seul cadre de la culture. «Cette année est aussi un projet de société et d’échanges. L’identité de toute une région va changer et en ressortira renforcée. Les projets vont donner vie à ces idées. Il s’agit de dépasser les frontières. A nous de donner l’exemple.»

La directrice générale n’a pas manqué de souligner l’impact tant économique que touristique du projet. Françoise Poos, directrice artistique d’Esch 2022, est quant à elle revenue sur l’importance de la diversité dans la sélection des projets artistiques. «L’art pour l’art n’est pas une option.»

Ne pas oublier le passé, renforcer la participation et l’inclusion du public tout en veillant à la durabilité des propositions. Françoise Poos, directrice artistique d'Esch 2022

Contemporain et durable

Tout en encourageant une dimension résolument contemporaine, «il ne faut pas oublier le passé, renforcer la participation et l’inclusion du public tout en veillant à la durabilité des propositions», insiste Françoise Poos. Elle a par ailleurs pointé du doigt l’importance des innombrables partenariats «qui débouchent sur d’intéressantes collaborations régionales, nationales et internationales».

Le Bâtiment IV, la Konschthal, la Rockhal, la Möllerei, le Théâtre et le Conservatoire d’Esch, l’Université, mais aussi différents lieux dans les communes luxembourgeoises et françaises sont d’ores et déjà impliqués et seront animés tant par des associations, institutions, collectifs ou artistes, selon Françoise Poos en citant les exemples du FIMOD, Hariko, Rosa Lëtezbuerg, ILL et quelques artistes., Catherine Kontz, Trixi Weis, Larissa Faber, Claude Weber....

Un miroir de la diversité culturelle

Après un premier volet, disons théorique et général, le «Digital Press Day» a donné la parole à plusieurs porteurs de projets déjà confirmés et invités à porter leurs éclairages, déjà plus concrets cette fois-ci, sur les déclinaisons possibles autour du thème de «Remix», qui sera le véritable leitmotiv d’Esch 2022. Des responsables de différentes structures artistiques, régionales et autres, trois ministres du Grand-Duché (Lex Delles, Carole Dieschbourg et François Bausch), des historiens, des hommes politiques tant luxembourgeois que français (entre autres Georges Mischo, bourgmestre d’Esch/Alzette et président de l’asbl Esch 2022), ont ensuite tour à tour pris la parole pour décliner leurs vues sur les différentes facettes de «Remix», qui selon Françoise Poos deviendront un «miroir vivant de la diversité culturelle» de toute la région.

Les interventions du «Digital Press Day» sont à retrouver sur: www.esch2022.lu

