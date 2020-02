Esch 2022: "Kulturfabrik hat keinesfalls acht Projekte zurückgezogen"

Nach Berichten um Differenzen hinter den Kulissen der Organisation des Kulturhauptstadtjahres Esch 2022 haben die Verantwortlichen und die Escher Kulturfabrik nun gemeinsam Stellung bezogen.

Mit einer gemeinsamen Stellungnahme wollen die Verantwortlichen des Organisationsbüros von Esch 2022 und der Kulturfabrik auf Berichte und Stellungnahmen in den letzten 24 Stunden reagieren.

Hier die gemeinsame Stellungnahme von Dienstagmittag im Wortlaut:

La Kulturfabrik mobilisée pour Esch 2022

Suite à la parution de plusieurs articles de presse, il semble important à la Kulturfabrik d’éclaircir sa position en vue de la future programmation de la Capitale européenne de la Culture. Une programmation qui, nous le rappelons, est encore en cours d’élaboration. La Kulturfabrik n’a en aucun cas supprimé huit projets phares pour Esch 2022. Un petit rappel de la chronologie s’impose.

En juin 2017, le centre culturel eschois a bien introduit 8 projets au bureau de coordination de l’association Esch 2022. Sur ces 8 projets d’envergure internationale et qui devaient se développer sur plusieurs années, la Kulturfabrik a finalement décidé – en concertation avec l’équipe Esch 2022 – d’en introduire deux à l’appel à projets de juillet 2019 : Les Échelles et Les Chemins de l’Imaginaire. Après une analyse approfondie des recommandations d’Esch 2022 et du planning de ces deux projets, la Kulturfabrik est arrivée au constat que les calendriers actuels n’étaient plus tenables et ne garantissaient donc plus une planification suffisante et adaptée à la bonne réalisation desdits projets.

Une Capitale européenne de la Culture se doit d’avoir une programmation raisonnée, exigeante et ancrée dans le territoire. Or, la réduction des plannings ne permettait plus de respecter le sens, la cohérence et la pertinence d’origine des deux projets introduits en juillet 2019. Il est essentiel de renoncer à un projet lorsqu’il ne répond plus aux attentes et aux besoins initiaux ; et cela pour pouvoir se consacrer au plus vite à d’autres projets. Il est évident que la Kulturfabrik sera un acteur important de la Capitale européenne de la Culture 2022. Un troisième projet, un festival musical indoor dans des lieux insolites, et dont les contours sont encore à définir, a d’ailleurs été introduit fin 2019 au bureau de coordination de l’association Esch 2022. Plusieurs autres projets sont en cours d’élaboration et des détails suivront dans les mois à venir.

«La Kulturfabrik est un partenaire important pour Esch 2022 et joue un rôle clé. Au-délà de la réalisation de ses propres projets, elle s’associera à d’autres porteurs de projet. Nous sommes très heureux de l'avoir à bord, elle est bien évidemment indispensable pour le projet dans sa globalité», souligne Nancy Braun, directrice générale de la Capitale européenne de la Culture 2022.

La Kulturfabrik souhaite rappeler son attachement à sa Ville, à son centre-ville, à ses quartiers, à ses habitants et aux artistes. L’art et la culture sont des facteurs essentiels au développement d’une ville et la Kufa garde au coeur de ses choix pour 2022 l’idée de faire d’Esch-sur- Alzette une ville culturelle et créative. La Kulturfabrik contribue ainsi activement au développement de son territoire en vue d’Esch 2022, avant 2022 et au-delà.