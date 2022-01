Remix-Opening, la grande fête d’ouverture d’Esch 2022, aura lieu dans le centre ville et à Belval.

Le 26 février

Esch 2022: Décollage imminent

Thierry HICK Remix-Opening, la grande fête d’ouverture d’Esch 2022, aura lieu dans le centre ville et à Belval.

Dans pile un mois, le 26 février, sera donné le coup d’envoi officiel d’Esch 2022, Capitale européenne de la Culture. Pour présenter mercredi matin le programme des festivités, la directrice d’Esch 2022, Nancy Braun, avait choisi avec l’ancien Cinéma Ariston d’Esch/Alzette, un lieu symbolique – et encore en chantier –, mais qui dans quelques semaines devrait jouer un rôle de premier choix dans la programmation.



Georges Mischo, bourgmestre d’Esch/Alzette, mais aussi président de l’asbl Esch 2022, a souligné: «Esch 2022, ce n’est plus après-demain, mais bel et bien demain. Le projet concerne toute une région, de part et d’autre de la frontière. Nous avons tous hâte de retrouver le public.»

Nancy Braun pour sa part insiste: «Le programme du 26 février n’aura rien d’une fête d’ouverture traditionnelle. Il y aura bon nombre de surprises, je peux le promettre. Ce sera une fête pour tous et avec tous, le volet participatif du programme sera particulièrement prononcé.»

Deux sites symboliques de la ville

La fête Remix-Opening aura lieu sur deux sites symboliques de la cité: la place de l’Hôtel de Ville et dans le quartier de Belval. Comme pour mieux appuyer la diversité, la complémentarité entre les deux quartiers de la Métropole du Fer. «Nous proposerons une expérience immersive où tout un chacun contribuera à sa manière au contenu et au déroulé dans la soirée», note Nancy Braun.

Le volet participatif est primordial: chaque spectateur aura une mission personnalisée à remplir. Dany Lucas, Head of Events & Locations Supervisor

L’acte officiel – et politique – d’ouverture aura lieu le samedi 26 février à partir de 17.30 heures devant la mairie d’Esch/Alzette, qui sera pour l’occasion emballée de projections mapping, rendant l’édifice quelque peu méconnaissable. En plus de la partie purement protocolaire, de nombreuses propositions les plus diverses animeront également la rue de l’Alzette et ce jusqu’à la Place de la Résistance.

L'ancien cinéma Ariston, lieu mythique d'Esch/Alzette actuellement encore en chantier, a été choisi pour la présentation du programme du 26 février. Photo: Claude Piscitelli

Dany Lucas, Head of Events & Locations Supervisor, est revenu sur la partie festive proposée à Esch-Belval, non sans rappeler l’idée maîtresse de la soirée, mais aussi du concept même de cette capitale européenne. «Il s’agit avant tout de rassembler l’énergie créative des territoires.»

Bien avant le 26 février, puisque les prémisses du Remix-Opening ont débuté en septembre dernier, «chaque visiteur est invité à apporter sa pierre à l’édifice». Une personnalisation du programme de la soirée sera mise en place dès la distribution des billets d’entrée gratuits. A la réservation, le spectateur devra choisir un profil, répondre à un bref questionnaire.

Quatre parcours individuels

Le visiteur pourra de fait choisir entre quatre parcours individuel: «Iron Furnace», autour de souvenirs du feu et de l’énergie des hauts-fourneaux de jadis, «River Alzette», en écho à la rivière qui traverse la ville, «New Horizons», pour évoquer la curiosité, le désir et la capacité d’innovation, et finalement, Minett oblige, «Red Earth», une référence évidente à aux terres rouges du sud.

Toutes sortes d'animations envahiront Esch-Belval, de la porte d’entrée proche de l’Université jusqu’à la Rockhal.

Une fusée illuminera le ciel eschois

Aux abords de la Belval-Stage, derrière une coulisse de tout premier ordre, sera lancé à 21.30 heures une fusée. Un acte symbolique pour acter le décollage d’Esch 2022. Les visiteurs pourront à différents endroits, tant au centre-ville qu’à Belval, charger les batteries de cette fusée qui illuminera le ciel eschois. Un engin spatial en place et lieu du traditionnel feu d’artifices.. quand Nancy Braun parlait de surprises...

La Rockhal avec le volet «Futur Frequencies» présentera le «Sound of Europe» au cours de deux concerts. De musique, il en sera également question avec une douzaine de groupes, majoritairement du Luxembourg ou de la Grande Région, hormis quelques invités venus de Kaunas et Novi Sad, les deux autres villes Capitale européenne de la Culture 2022. Deux scènes en centre-ville et deux autres à Belval accueilleront les musiciens.

2G+ et masques

Hormis les deux shows de la Rockhal, avec une capacité à chaque fois de 1.000 personnes, tous les autres événements auront lieu en plein air et répondront aux mesures CovidCheck en vigueur: la règle 2G+ et le port du masque (à l’intérieur et à l’extérieur) seront appliqués. Le concept a été approuvé par le ministère de la Santé. «Pour nous, ce protocole heureusement ne bouscule pas beaucoup notre concept. Nous avions dès le départ prévu d’organiser les manifestations en extérieur. Si les portes n’ont pas besoin d’être ouvertes, le public y a plus facilement accès», résume Nancy Braun. Seuls changements à prévoir: l’offre catering a dû être repensée, un repas officiel est annulé.

Les organisateurs s’attendent, au mieux, à 25.000 spectateurs pour le 26 février: 5.000 au centre et 20.000 à Belval. Une distribution toutes boîtes dans tout le pays de tickets gratuits est en cours depuis quelque temps. Pour mieux canaliser le flot de visiteurs, une partie du centre-ville ainsi que le quartier de Belval sera fermé à la circulation. Un système de Park&Ride et de navettes est mis en place.

Deux expositions à Belval

Françoise Poos, la directrice artistique d’Esch 2022, a profité du rendez-vous de ce mercredi, pour annoncer deux autres rendez-vous qui auront lieu dès le lendemain de ce samedi de fête. Le dimanche 27 février, tous ceux qui n’auront pas encore fait le plein de culture, pourront découvrir à Belval deux expositions majeures dans deux lieux tout aussi majeurs: «Hacking Identity – Dancing Divertsity», présenté à la Möllerei par le Zentrum für Kunst und Medien de Karlsruhe, et «Remixing Industrial Pasts – Constructing the Identity of the Minett» à la Massenoire, co-réalisé avec le Centre C2DH de l’Université de Luxembourg.

La fête Remix-Opening, qui débutera à 17.30 h pour se clôturer à 23 heures, pourra aussi être suivie en live-streaming. Là encore, les spectateurs branchés auront leurs mots à dire.

Toutes les infos sur la fête d’ouverture sont à retrouver sur: www.esch2022.lu



