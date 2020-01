Esch 2022: "Créer des opportunitéset des rencontres"

Pour Nancy Braun et Christian Mosar, Esch 2022, est sur de bons rails. Interview.

Nancy Braun et Christian Mosar comptabilisent et épluchent les dossiers de candidature pour Esch 2022, Capitale européenne de la Culture. Aux commandes depuis un an, la directrice général et le directeur artistique ont repris le flambeau d'un projet souvent malmené et veulent aller de l’avant. L’heure n'est plus à la querelle, à la polémique mais à l’action pour le nouveau duo exécutif, bien conscient que le temps presse et ce de plus en plus.

Nancy Braun, Christian Mosar,vous êtes en place depuis un peu plus d’un an ...