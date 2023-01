Escher Theater und Cape locken zum Start des neuen Jahres mit anspruchsvollen Produktionen.

Kultur 2 Min.

Carnet Culturel

Es geht auch ohne Kitsch

(C./avt) – Die Theatersaison beginnt nach der Winterpause anspruchsvoll. Mit „Schnouky“ und „Ich kann meinem Hirn die Bilder nicht verbieten“ locken zwei Inszenierungen in die Theaterhäuser nach Ettelbruck und Esch, die aufwühlen und schauspielerisch beeindrucken.

Eugénie Anselin spielt im Cape „Schnouky“, eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus war. Foto: Antoine Morin-de Saint Phalle

„Schnouky“ im Cape

Andrée Mayrisch war eine mutige Frau, die von Unabhängigkeit träumte. 1901 in Düdelingen als einzige Tochter des berühmten Ehepaars Aline und Émile Mayrisch geboren, genoss „Schnouky“, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, eine privilegierte Erziehung, blieb aber für viele die „große Unbekannte der Mayrischs“.

Mit 17 verließ sie Luxemburg, um in der weiten Welt zu studieren: Genf, Paris, London und schließlich Berlin. Sie traf prominente Persönlichkeiten ihrer Zeit: Frauen in Salons, Professoren und Schriftsteller. Unter ihnen Pierre Viénot, dessen Ehefrau sie 1929 wird. Durch Schnoukys’ zahlreiche Briefe an ihre Mutter, gelesen von der Luxemburger Schauspielerin Eugénie Anselin, folgen wir einer jungen Frau, die in der Zeit zwischen den beiden Kriegen ihre Persönlichkeit entwickelte und sich für eine fortschrittliche sozialistische Bewegung einsetzte. Ausgestattet mit einem freien Geist und einer außergewöhnlichen Offenheit, teilte sie ihr tägliches Leben, ihre intimen Gedanken und ihren Wunsch, sich in der Gesellschaft zu engagieren. Den eindrucksvoll gelesenen Monolog nach Briefen von Andrée Viénot-Mayrisch kann man noch am 12. und 13. Januar, um 20 Uhr im Cape erleben.

Klangwelt der Erinnerung

Ausgehend von Walter Kempowskis’ epochaler Buchreihe „Das Echolot“ erinnert die Compagnie du Grand Boube in Worten und Musik an das Schicksal einzelner Menschen während des Zweiten Weltkriegs. Unterstützt von eigens für das Stück komponierter Musik erzählen die Darsteller die Geschichte eines einzigen Tages aus verschiedenen Perspektiven.

Der 30. Januar 1943 ist der zehnte Jahrestag der nationalsozialistischen Machtergreifung – und gleichzeitig der Vorabend ihrer Niederlage in Stalingrad. In Auszügen aus Dokumenten von Zeitzeugen erwacht die Geschichte zum Leben. Briefe von der Front und anscheinend belanglose Alltagsbeobachtungen stehen neben Tagebucheinträgen von Tätern und Opfern. Wenngleich gerade dieses unkommentierte Zusammenstehen auch Kritik ausgelöst hat, so ergibt sich ein vielschichtiges Kaleidoskop der Vergangenheit. Mani Muller hat bei dem Stück Regie geführt. Ihm gelingt, woran viele scheitern: die Darstellung der Naziherrschaft in der Endphase auf der Bühne – ohne triefendes Pathos. Die Inszenierung wird noch am Donnerstag, dem 12. Januar um 20 Uhr und am Sonntag, dem 15. Januar um 17 Uhr im Escher Theater gespielt.

Weitere Informationen unter: www.theatre.esch.lu.

