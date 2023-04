Die Schweizer Schriftstellerin Claudia Storz wird am Mittwoch auf Einladung des IPW ihr neuestes Buch "Verborgene Kinder" vorstellen.

Kulturtipp

Erinnerungen vom Nichtseindürfen

Die Schweizer Schriftstellerin Claudia Storz wird am Mittwoch auf Einladung des IPW ihr neuestes Buch "Verborgene Kinder" vorstellen.

Ihr Buch handelt von Kindern, die den Nationalsozialismus im Versteck überleben mussten. Sie mussten schweigen, warten und fürchten. Es ist das Gefühl vom Nichtseindürfen, das sie ein Leben lang geprägt hat. Das sind: Angelica (heute 90 Jahre alt in Wien), Michael (87 Jahre alt in Salzburg), Sigi (88 Jahre alt in Basel), Ruth (95 Jahre alt in Aarau) oder Eva (78 Jahre alt in Baden).



Die schweizer Autorin Claudia Storz hat Anglistik, Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Sie ist am Mittwoch, den 19. April zu Gast in der Abtei Neumünster. Foto: Andreas Klein

Storz hat in ihrem Buch „Verborgene Kinder“ (Bucher Verlag, 11/2022) ihre Erinnerungen zusammengetragen und zeichnet nach, wie sie die Jahre von 1938 bis 1945 im Versteck und auf der Flucht überlebt haben. Die Narben an Beinen und Seele vom Nichtklettern und Nichtspringen sind ihnen geblieben. Und sie erzählt von den Menschen, die versucht haben, ihnen Schutz zu geben ...

Am kommenden Mittwoch, den 19. April, um 19 Uhr in der Abtei Neumünster wird sich Claudia Storz mit der luxemburgischen Historikerin Renée Wagener über ihr Buch unterhalten. Alexander Müllenbach, Luxemburger Komponist, liest Ausschnitte aus den Kindererinnerungen.

Die Veranstaltung wird organisiert vom Institut Pierre Werner unter der Schirmherrschaft der Schweizer Botschaft.

Eintritt frei, Anmeldung unter: billetterie@neimenster.lu; +352 26 20 52 444.

