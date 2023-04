Er schrieb nicht nur über Menschen am Rande der Gesellschaft, er lebte mit ihnen. Vor 40 Jahren starb der Reiseschriftsteller Michael Holzach.

Schriftsteller Michael Holzach

Der Reporter, der zum weltabgewandten Siedler wurde

Michael MERTEN

Es ist nur ein Job, eine aufwendige Recherche für ein Buchprojekt. Und doch ist es viel mehr als das – eigentlich ist es eine Selbstaufgabe. Als Michael Holzach im Januar 1978 am Fuße der kanadischen Rocky Mountains ankommt, da ahnt er nur in Ansätzen, was auf ihn zukommen würde.

Die vergangenen Jahre über hat der aufstrebende junge Reporter Sozialreportagen für die renommierte „Zeit“ geschrieben. Nun könnte er bei fester Anstellung und gutem Gehalt die Früchte des Erfolgs genießen. Doch Holzach geht ihn nicht, diesen einfachen Weg. Stattdessen will er in den kommenden zwölf Monaten in einer Kolonie der Hutterer leben. Die strenggläubige christliche Gemeinschaft lebt abgeschieden von der Welt im amerikanisch-kanadischen Grenzland und lehnt jegliche Form von Individualbesitz ab.

In dem Sachbuch "Das vergessene Volk" erzählt Michael Holzach von seinem Jahr bei den urchristlichen Hutterern in Kanada. Foto: Michael Merten

Es wird eine Zeit der Strenge, der Einfachheit – und der Enthaltsamkeit; für ein ganzes Jahr wird er seine Freundin Freda Heyden nicht sehen. „Arbeiten, Beten, Essen, Schlafen – hutterisches Leben“, so bringt es der Autor auf den Punkt. „Ich wollte über diese ‚Auserwählten‘ ein Buch schreiben, weil ich der Meinung war, daß wir ‚Weltmenschen‘ zu wenig über sie wissen und vielleicht manches von ihnen lernen könnten.“

Eine biografische Reise

Für dieses Erkenntnisinteresse gibt Holzach alles. „Er recherchierte seine Geschichten nicht nur, er lebte sie“, so brachte es Jörg Burger 2010 auf den Punkt. Für ihn, den „Zeit“-Redakteur, war Holzach „unser großer Reporter“. „Er schrieb über das, was ihn beschäftigte“, so erzählt vier Jahrzehnte später seine Partnerin Heyden gegenüber dem „Luxemburger Wort“; „fast eine biografische Reise“ sei sein schriftstellerisches Wirken gewesen. „Er war ein Suchender. Nach Geschichten, nach sich selbst.“ Und jemand, der nicht die oberen Zehntausend im Blick hatte: „Michael hat sich enorm für ‚Schwächere‘, für von der Gesellschaft Ausgestoßene, für Ausgeschlossene, für Randgruppen interessiert.“

Ein Mann, ein Hund: Für sein Buch "Deutschland umsonst" wanderte Michael Holzach 1980 ein halbes Jahr durch die alte Bundesrepublik. Mit dabei: Seine Promenadenmischung Feldmann, ein Hund aus dem Tierheim. Das Foto zeigt die beiden 1982. Foto: Freda Heyden

Es war eine glückliche Fügung, dass der 1947 in Heidelberg geborene Kaufmannssohn recht früh in seiner Laufbahn einem Fotografen begegnete, der mit ihm ein kongeniales Duo bilden sollte. 1973 Jahre war das; Holzach machte gerade seine journalistische Ausbildung bei einer Lokalredaktion im Ruhrgebiet. Für die „Zeit“ sollte er eine Geschichte über Bergarbeiter schreiben; die Wochenzeitung schickte ihm den Fotografen Timm Rautert unter Tage. „Da bin ich in 1.000 Meter Tiefe auf einen riesigen Mann gestoßen, der da gebückt durch die Stollen lief“, erinnert sich der heute 81-Jährige im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“. „Wir haben uns gleich verstanden.“

Fortan sollten sie ein ganzes Jahrzehnt zusammenwirken; in dem Büchlein „Zeitberichte“ sind viele dieser Reportagen abgedruckt. Das einnehmende Wesen Holzachs habe bei den Recherchen geholfen: „Er hat immer das Vertrauen der Leute gehabt. Er war der große Sympatico“, schwärmt Rautert über den Kollegen, der zu seinem besten Freund wurde. Aber auch einer, dem das Verfassen nicht leicht von der Hand ging: „Er hat gelitten, wenn er geschrieben hat.“ Und er habe sich die Dinge sehr zu Herzen genommen – „manchmal zu sehr“.

Die Reduzierung der Ansprüche

Rautert pflichtet Heyden bei: „Michael war so ein Suchender, er wollte die Wahrheit über die Menschen wissen.“ Und so stürzte sich der damals 31-jährige Holzach in das Abenteuer, auf Zeit zum weltabgeschiedenen Hutterer zu werden. Ohne Augenlust, ohne Fleischeslust zu leben, unter Menschen, bei denen die Zeit seit Jahrhunderten stehen geblieben ist.

Er war ein Suchender. Nach Geschichten, nach sich selbst. Freda Heyden, Partnerin Holzachs

Am Ende des Jahres, so schreibt Holzach in seinem Buch, habe er sich gefragt, „ob ich nicht persönlich Konsequenzen ziehen muß aus meinen Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gemacht habe“. Was freiwilliger Verzicht auf Konsum bewirkt, das habe er zwar schon vorher gewusst. „Aber erst bei den Hutterern habe ich am eigenen Leibe erlebt, wie befreiend die Reduzierung der Ansprüche ist, wieviel Kraft der Mensch dadurch schöpft, daß er sich begnügen kann mit einem Dach über dem Kopf, drei Mahlzeiten am Tag, Kleidung, die ihn warmhält, und Arbeit, durch die er einer Gemeinschaft nützlich ist, einer Gemeinschaft, die ihn nicht ausbeutet, sondern liebt.“

Beim Rückflug, noch immer in der schlichten schwarzen Tracht der Hutterer, denkt sich Holzach: „Wie sie sich ähneln, die Weltmenschen“. Im Gegensatz zu den Kolonisten sei „diesen armseligen Saubermännern und Lebedamen nichts so wichtig wie ihre ‚Individualität‘.“ Und er fragt sich: „Wann werde ich mir wieder ähnlich sein?“

Homepage und Bücher Auf www.michaelholzach.de erinnert seine Lebensgefährtin Freda Heyden mit Fotos und zahlreichen Dokumenten an das Leben ihres verstorbenen Partners. „Deutschland umsonst“ ist bis heute als Taschenbuch für 12 Euro beim Verlag Hoffmann und Campe erhältlich (ISBN: 978-3-455-75004-1). Antiquarisch sind der Reportagenband „Zeitberichte“ sowie „Ich heiße Feldmann und bin ein Hund“ erhältlich. Auch Timm Rauterts Buch „No Photographing: Die Amish. Die Hutterer“ enthält zahlreiche Erinnerungen an Wegbegleiter Holzach.

Zu Fuß und ohne Geld durch ein Wohlstandsland

Zurück in Hamburg, macht es sich der Autor nicht allzu lange in der Bequemlichkeit der Moderne gemütlich. 1980 wandert er ein halbes Jahr durch die alte Bundesrepublik - und auch das nicht mit Scheckbuch und Hotelübernachtungen, sondern „Zu Fuß und ohne Geld durch ein Wohlstandsland“. Dabei begleitet ihn „Feldmann“, eine hellbraune Promenadenmischung aus dem Tierheim. Die beiden schlafen in der freien Natur, in Obdachloseneinrichtungen, brechen auch schon mal in eine Schrebergartenhütte ein; nicht selten opfert der Wanderer seine letzte Mark für ein bisschen Hundefutter.

Das bekannteste Buch von Michael Holzacb heißt "Deutschland umsonst. Zu Fuß und ohne Geld durch ein Wohlstandsland" Foto: Verlag Hoffmann und Campe

1982 erscheint „Deutschland umsonst“ - ein Buch, das ihm zum Durchbruch verhilft und das noch immer zu den Klassikern der Reiseliteratur zählt. Danach arbeitet er wieder als Reporter. Im Frühling 1983 verschlägt es ihn erneut zu einer christlichen Gemeinschaft: Eine Woche lebt er bei den Benediktinern von Sankt Matthias in Trier.

Er hat gelitten, wenn er geschrieben hat. Timm Rautert, Fotograf

„Das war auch sehr intensiv in dieser Abtei“, erzählt Rautert, der die Mönche in ihrem Alltag ablichtete - „schwarz-weiß, wie sich's gehört“. Noch heute ist ihm ein eigenartiges Gespräch in Erinnerung: Holzach habe ihn damals gefragt, was er, Rautert, ihm eigentlich hinterlassen würde, wenn er stürbe. „Da habe ich gesagt: Du kriegst nix von mir, Michel. Ja, was ist mit deinen Kameras? Nein, sag ich, kriegst du nich; du kriegst nichts. Da hat er gesagt: Du kriegst auch nix von mir.“ Rautert muss lachen, als er die Anekdote erzählt; dann ergänzt er: „Also ... eigentümlich.“

Denn nur wenige Tage, nachdem das Textmanuskript zu „Klosterleben“ fertig geworden ist, ereilt Rautert am Abend des 21. April eine Schreckensnachricht. Weil „Deutschland umsonst“ mit dem bekannten Schauspieler Robert Atzorn verfilmt werden soll, ist Holzach auf der Suche nach Drehorten in Dortmund unterwegs. Plötzlich springt sein Hund in den Fluss Emscher. Der Autor schafft es zwar, Feldmann zu retten - doch er selbst kann sich nicht aus den Fluten befreien. „Ich musste ihn am Abend noch identifizieren ... Das war auch sehr hart alles“, blickt Rautert zurück.

Ein prägendes Buch

40 Jahre liegt das alles nun zurück. Doch trotz dieser langen Zeit ist Holzach in Erinnerung geblieben. „Deutschland umsonst“ ist bislang in drei Ausgaben mit insgesamt 26 Auflagen erschienen und wirkt bis heute nach, wie unzählige Internetkommentare belegen. „Das Buch hat mich geprägt, weil der Grundgedanke war, die Gesellschaft, welche durch Besitz geprägt ist, aus einer anderen Perspektive zu betrachten“, schreibt ein Nutzer. „Alle paar Jahre lese ich sein Buch ‚Deutschland umsonst‘ und bin immer wieder tief beeindruckt“, würdigt ein anderer.

„Wen die Götter lieben, holen sie beizeiten, hab ich manchmal gedacht“, so sieht es Timm Rautert, aus dem einer der renommiertesten Magazinfotografen der Republik wurde. „Er war schon ein Götterliebling. Es ist alles gelungen“, sagt Rautert, seufzt und sagt: „Ja, so war es.“

Mit ihrer Homepage www.michaelholzach.de pflegt Freda Heyden das Andenken an ihren Partner. „Ich sage nach vierzig Jahren: Es war ein Geschenk, mit diesem Mann ein Stück weit zu leben.“ Die heute 67-Jährige ist überzeugt: „Seine beiden Bücher haben in ihrer Intensität von selbst Erlebtem eine Präsenz, der man sich nicht entziehen will.“

Heyden, eine freie Künstlerin, konnte mit Holzach zusammen noch das Kinderbuch „Ich heiße Feldmann und bin ein Hund“ verwirklichen. Sie behielt das Tier bei sich: „Er war mir nach dem Unglück ein treuer Gefährte – auch, weil ich alleine aufs Land gezogen war - seine Wachheit war meine Beruhigung“, sagt Heyden. Feldmann starb vier Jahre später an Krebs.

Eintauchen in die Geschichte (tom) - Michael Holzachs Geschichten bestechen heute noch durch ihre schonungslose Nähe zum Sujet. Für jede Reportage muss man in die Umgebung dessen eintauchen, was man beschreibt. Aber Holzach war ein Meister darin. Er tauchte tiefer als die anderen - wer würde für einen Text über eine fundamentalistische Christengemeinde ein Jahr in der Prärie leben wollen? Ohne Geld durch Deutschland wandern? Eine Woche ins Kloster gehen, statt nur den Abt zu interviewen? Vor allem aber muss man wieder auftauchen und sich beim Schreiben auf das Wesentliche seines Tauchgangs konzentrieren. Auch das beherrschte er meisterhaft. Wer Holzachs Texte liest, käme nicht auf die Idee, dass er beim Schreiben litt, wie sein Fotograf Timm Rautert es beschreibt. Sie lesen sich so leicht, dass man die harte Arbeit dahinter nicht sieht. Nicht alle seiner Geschichten sind gut gealtert. Einige könnte man bedenkenlos heute noch drucken, andere haben doch arg viel Zeitkolorit, was sie aber nicht schlechter macht. Letztlich liegt das an seinem frühen Tod - bezeichnenderweise durch Ertrinken bei der Arbeit. Wir wissen nicht, wie Holzach ohne diesen tragischen Unfall 1983 das Genre weiter geprägt hätte. Welche Themen und Texte er noch geliefert hätte. Als Zeitkapsel ist sein kleines Gesamtwerk eine klare Empfehlung für Leser wie Reporter.

