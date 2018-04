Filmkritik der Woche: „Don't Worry, He Won't Get Far on Foot“. Biopic über Cartoonisten John Callahan kommt ohne Rührseligkeiten aus.

Entwaffnend ehrlich

Mireille MEYER Jenseits aller Gefühlsduselei zeigt Gus Van Sant in seinem neuen Drama vielmehr Gefühl für die Geschichte eines Menschen, der am absoluten Tiefpunkt angelangt ist und dann erkennt, was seinem Leben wirklich Sinn gibt.

Der Weg aus dem Sumpf der Alkoholsucht ist voller Rückschritte, ein ewiges Auf und Ab ...