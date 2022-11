Englishman in Belval, Sting in der Rockhal

Ein phänomenal gutes Musikhandwerk zeigte Sting am Samstag in Belval: Alte Erinnerungen, viel Emotionalität und bloß keine Effekthascherei.

Ein phänomenal gutes Musikhandwerk zeigte Sting am Samstag in Belval: Alte Erinnerungen, viel Emotionalität und bloß keine Effekthascherei.

Einer der profiliertesten Solokünstler der Welt stand an diesem Samstag auf der Bühne der Rockhal. Der Komponist, Singer-Songwriter, Schauspieler, Autor und Aktivist Sting. Wegen Coronavirus-Fällen in seiner Tournee-Crew hatte der Popstar sein ausverkauftes Konzert im März 2022 in Luxemburg verschieben müssen. Der 70-jährige Sting hätte bereits 2020 im Rahmen seiner „My Songs“-Tournee in Luxemburg auftreten sollen.

Auch dieser Gig in der Rockhal hatte aufgrund der Pandemie verschoben werden müssen. Aber die Fans sind in dieser langen Zeit nicht in die Versuchung gekommen, die Tickets zurückzugeben. Der Musiker, durchstreifte an diesem Samstag 45 Jahre eigener Musikgeschichte - mehr als 20 Songs am Stück.

Bildeindrücke eines einmaligen Konzertes von Claude Piscitelli.

