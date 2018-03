Tuys tun mit ihrem ersten Longplayer in über zehn Jahren Bandgeschichte alles, um nicht baden zu gehen

Kultur 4 3 Min.

Endlich flügge werden

Daniel Conrad Zwei Wochen haben sich die Jungs von Tuys bei Jan Kerschers „Ghost City Recordings“ in der bayrischen Pampa eingemietet und mit dem Toningenieur am endgültigen Sound ihres offiziellen Debüts „Swimming Youth“ gefeilt. Am Samstag ist Releasekonzert in der Rockhal.

Zu fünft auf engstem Raum – mehr als Musik zu machen, war in dem Kaff bei Nürnberg eh nicht drin. Ein paar Häuser, knapp über einhundert Einwohner, ein paar Viecher und jede Menge Felder und Wald. Ablenkungen? Fehlanzeige! „Zum Glück“, betonen die Jungs von Tuys. Einmal mehr hatte es eine Band aus dem Großherzogtum nach Oberbreitenlohe verschlagen.



Tief in Franken hat der in Luxemburg aufgewachsene Tontechniker Jan Kerscher seine „Ghost City Recordings“ (da stand eben wohl auch die Atmosphäre rundherum für den Namen Pate) aufgebaut; und unter anderem die Escher Mathrock-Band Mutiny on the Bounty hatte bereits die Produktionsbedingungen in Kerschers Klangschmiede für sich entdeckt. Doch das muss auch finanziert werden. „Wir haben lange für den Aufenthalt gespart, und wir waren uns auch ganz klar darüber, mal nicht in Luxemburg aufzunehmen“, sagt Tuys-Gitarrist Tun Biever, ohne zu verschweigen, dass die Band so gut wie alle möglichen Hilfen für die Produktion, den Vertrieb und die Tournee bei Sacem, Rocklab, Music:LX und anderen Kulturfonds beantragt und bewilligt bekommen hat.

Raus aus dem Nest

Die notwendige Distanz von Familie, Freundinnen und Anhang spielte da mit hinein; der klare Fokus auf das Debütalbum musste sein. Weg aus dem Luxemburger Nest, rein ins kalte Wasser. Denn – nach ein paar EPs – ist es selbst in mehr als zehn Jahren Bandgeschichte das erste offizielle Album und damit ein wichtiger Schritt für die Band. Kerscher tüftelte dann auch merklich am Sound mit,ließ die Jungs experimentieren. „Swimming Youth“ heißt das Machwerk nun, das Sam Tritz (Gesang/Gitarre), Tun Biever (Gitarre/Gesang), Yann Gengler (Bass/Gesang), Kay Gianni (Schlagzeug) am Samstag offiziell im Rockhal-Club vorstellen.



Der Termin in Belval ist dabei aber eigentlich nur ein kleiner Abstecher zurück in die Heimat. Zuvor geht es zu Konzertterminen in Leipzig und Göttingen. Der Fernsehauftritt mit dem Song „Talk“ am Mittwoch im Berliner ZDF-Morgenmagazin-Studio war dann noch ein i-Tüpfelchen für die Promotion. Nach Ostern geht es dann unter anderem erneut nach Berlin, dann nach Oldenburg, Hamburg, Kiel und Dortmund auf Deutschland-Tournee. Die Hamburger Booking-Agentur Le Papaguy, die dahintersteckt, will den Jungs zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen. Ganz abgesehen von der Zusammenarbeit mit dem deutschen Label Revolver, das sich mit dem Distributeur Rough Trade um den Vertrieb kümmert. Da zahlt es sich eben aus, schon mit den Erfahrungen aus den Jahren der Aufbauarbeit, der Band nichts mehr dem Zufall zu überlassen, sondern strategisch zu planen.



Und das geht alles so einfach? Zwar ist aus den Kindern, die eine Schülerband aufgebaut haben, inzwischen eine Truppe von jungen Männern geworden, aber alles muss parallel zu Schule und Studium laufen. „Wir nutzen die gemeinsamen Ferien aus, wo es nur geht“, sagt Tun Biever, der aktuell in Madrid studiert. „Wir haben ausgemacht, dass wir alle im Ausland studieren möchten. Das macht es natürlich für Tuys nicht einfacher. Die Kommunikation klappt aber schon jetzt über Skype einigermaßen. Man muss es nur wollen.“ Ist denn der Wille da, wo es doch eigentlich für die Band gerade erst so richtig losgeht? „Sonst könnten wir ja schon die Tour nicht machen“, betont Biever. „Das fühlt sich wie das große Herauskommen an.“



Groß soll natürlich auch die Show vor heimischem Publikum werden. Als Supportacts sind am Samstagabend die Luxemburger Newcomer The Kooters dabei und die Bremer Band The Eternal Spirit mit am Start. Die Lichtshow ist schon komplett programmiert. Und passendes Marketing gehört bei Tuys immer mit dazu. Ein Fingerzeig für die von Fans gleich beim Release erwerbbaren Konzertmitbringseln gibt schon das aktuelle Foto der Band (links). Merchandising mit T-Shirts war wohl gestern. „Badehosen, unisex“. so Tun Biever, sollen der letzte Schrei für die Fans werden.



______



Releasekonzert am Samstag, dem 31. März, ab 20.30 Uhr, im Rockhal-Club. Karten zu 7 Euro im VVK (Abendkasse 10 Euro) gibt es unter: www.rockhal.lu