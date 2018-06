Ende gut, alles gut

Drei Tage "Rock am Ring" - ohne Katastrophen, dramatische Polizeieinsätze oder eine Terrorwarnung: Die Veranstalter sind zufrieden mit dem Festival am Nürburgring, das in der Nacht zum Montag seinen Abschluss fand.

Nicht nur Petrus meinte es gut am letzten Tag mit den rund 70.000 Besuchern des größten Musikevents der Region: Bereits am Sonntagnachmittag zogen die Veranstalter, Marek und Sohn André Lieberberg, ein versöhnliches Fazit. "Das Festival dieses Jahr gibt uns die Gelegenheit durchzuatmen", erklärte Marek Lieberberg.



7 Schon wieder eine Frau auf der Hauptbühne: Lyndsey Gunnulfsen, Sängerin der US-amerikanischen Rockband PVRIS. Foto: dpa

um weitere Bilder zu sehen. Schon wieder eine Frau auf der Hauptbühne: Lyndsey Gunnulfsen, Sängerin der US-amerikanischen Rockband PVRIS. Foto: dpa Alternde Rocker: Greg Graffin (l.) und Brian Baker von Bad Religion. Foto: dpa Auch mit 53 noch auf der Bühne unschlagbar: Greg Graffin von Bad Religion. Foto: dpa Bester Laune: Tim McIlrath, Leadsänger der Punkband Rise Against. Foto: AFP Auf dem Sprung: Rise-Against-Gitarrist Zach Blair. Foto: AFP Wilde Mähne:Dave Grohl, Frontmann der US-Band Foo Fighters. Foto: dpa Für den krönenden Abschluss sorgte Dave Grohl mit den Foo Fighters. Foto: dpa

Nach den Ereignissen der letzten Jahre (Abbruch des Festivals wegen Unwettergefahr und eine Terrorwarnung), die das Team "in Mitleidenschaft gezogen haben", konnte man den letzten Tag entspannt genießen.



Zum gleichen Ergebnis kamen auch Polizei und Rotes Kreuz: Alles im grünen Bereich. Nur wenige Verkehrsunfälle und Einsätze wegen Körperverletzung. Zudem die übliche Anzahl an Rettungseinsätzen. "Das Publikum darf im nächsten Jahr gerne wiederkommen", sagte Polizeidirektor Gerd Bertram.



Während die Verantwortlichen das Event mit positiven Worten umschrieben, feierten auf der Rennstrecke vor den drei Bühnen die Massen ihre Bands - und das den ganzen Tag bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Nach Bad Religion, Good Charlotte, Trailerpark und Rise Against setzten die Foo Fighters und die Gorillaz den Schlusspunkt.

Im kommenden Jahr, vom 7. bis 9. Juni, geht "Rock am Ring" dann in die nächste Runde. Zur 33. Ausgabe des Festivals, das mit "Rock im Park" in Nürnberg einen gleichzeitig stattfindenen Ableger mit beinahe identischem Line-up hat, haben sich bereits Die Ärzte angekündigt.

Das Musikfestival "Rock am Ring" wurde erstmals 1985 auf der Rennstrecke Nürburgring, die rund anderthalb Autostunden von Luxemburg entfernt liegt, veranstaltet. Damals kostete ein Ticket 49 DM (rund 1.000 luxemburgische Franc). Das als einmaliges Ereignis geplante Konzertevent wurde aufgrund des großen Erfolges - an zwei Tagen feierten insgesamt 75.000 Zuschauer mit Bands und Solokünstlern wie U2, Foreigner, Joe Jocker und Marius-Müller Westernhagen - in den nachfolgenden Jahren wiederbelebt.



Aufgrund sinkender Zuschauerzahlen machte das Festival in den Jahren 1989 und 1990 eine Pause, um 1991 mit einem neuen Konzept aufzuwarten. Aufgrund von Streitigkeiten mit den Betreibern des Nürburgrings fand das Festival in den Jahren 2015 und 2016 auf dem ehemaligen Bundeswehr-Flugplatz Mendig statt.