Der 82-jährige Franzose war 1974 durch den Erotikfilm „Emmanuelle“ weltberühmt geworden.

Mit 82 Jahren

„Emmanuelle“-Regisseur Just Jaeckin gestorben

Der 82-jährige Franzose war 1974 durch den Erotikfilm „Emmanuelle“ weltberühmt geworden.

(dme) – Der französische Regisseur Just Jaeckin ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Jaeckin war im Jahr 1974 mit dem Erotikfilm „Emmanuelle“ weltberühmt geworden, welcher rekordverdächtige 13 Jahre in einem Kino in Paris lief.

Vor 60 Jahren starb Marilyn Monroe Am Morgen des 5. August 1962 wurde sie leblos in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Der Mythos um sie lebt weiter.

„Emmanuelle“ galt seiner Zeit als „ein Symbol der sexuellen Revolution der siebziger Jahre“, wie der WDR schreibt. Die Produktion zog zahlreiche Fortsetzungen nach sich.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.